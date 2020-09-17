Сорвать транш МВФ: Гончаренко заявил, что лобби Коломойского в Раде добивается отставки министра финансов

17 сентября, 2020, 18:37

Как заявил нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, олигарх Игорь Коломойский стремится изолировать Украину от Запада, чтобы избежать уголовной ответственности

Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко написал в Telegram.

Гончаренко отметил, что миллиардер Игорь Коломойский усиливает давление на государство путем срыва договоренностей с МВФ.

"План простой и продиктован инстинктом самосохранения: изоляция Украины от международных союзников является для Коломойского единственным способом избежать уголовной ответственности", - объясняет он.

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По словам Алексея Гончаренко, с украинской стороны коммуникации с МВФ происходят через Минфин, именно поэтому это ведомство оказалось в центре внимания.

"Недавно министр финансов Сергей Марченко в очередной раз высказался за продолжение сотрудничества с крупнейшим международным донором страны. Это сразу вызвало бурную активность в парламентском лобби Коломойского, который сегодня подал проект постановления ВР об увольнении Марченко с должности министра", - написал политик.

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Гончаренко отметил, что "депутаты из пула Коломойского уже не впервые атакуют Марченко".

"Интересно, что практически всегда эти выпады совпадают с заявлениями Марченко о событиях вокруг ПриватБанка. Таким образом, фронт борьбы олигарха с коллективным Западом все расширяется. Проблема только в том, что заложником в этой битве оказалась вся Украина", - резюмировал депутат.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев не исключает, но и не подтверждает, что в Кабинете Министров Украины состоится ротация министра финансов, но пока не знает, кто может сменить Марченко.

Кроме Гетманцева, отставку Марченко не исключил также заместитель Гетманцева депутат партии "Голос" Ярослав Железняк.

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