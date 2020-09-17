Сорвать транш МВФ: Гончаренко заявил, что лобби Коломойского в Раде добивается отставки министра финансов
Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко написал в Telegram.
Гончаренко отметил, что миллиардер Игорь Коломойский усиливает давление на государство путем срыва договоренностей с МВФ.
"План простой и продиктован инстинктом самосохранения: изоляция Украины от международных союзников является для Коломойского единственным способом избежать уголовной ответственности", - объясняет он.
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По словам Алексея Гончаренко, с украинской стороны коммуникации с МВФ происходят через Минфин, именно поэтому это ведомство оказалось в центре внимания.
"Недавно министр финансов Сергей Марченко в очередной раз высказался за продолжение сотрудничества с крупнейшим международным донором страны. Это сразу вызвало бурную активность в парламентском лобби Коломойского, который сегодня подал проект постановления ВР об увольнении Марченко с должности министра", - написал политик.
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Гончаренко отметил, что "депутаты из пула Коломойского уже не впервые атакуют Марченко".
"Интересно, что практически всегда эти выпады совпадают с заявлениями Марченко о событиях вокруг ПриватБанка. Таким образом, фронт борьбы олигарха с коллективным Западом все расширяется. Проблема только в том, что заложником в этой битве оказалась вся Украина", - резюмировал депутат.
- Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев не исключает, но и не подтверждает, что в Кабинете Министров Украины состоится ротация министра финансов, но пока не знает, кто может сменить Марченко.
- Кроме Гетманцева, отставку Марченко не исключил также заместитель Гетманцева депутат партии "Голос" Ярослав Железняк.
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