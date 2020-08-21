Дата начала работы миссии МВФ еще не определена, - представитель фонда

21 августа, 2020, 19:56

Международный валютный фонд намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by

Однако когда ожидать следующий визит новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Национального банка в выполнении требований фонда - до сих пор неизвестно, сообщает Hromadske.

"Дискуссии по выполнению параметров и показателей (кредитной) программы продолжаются, дата начала работы миссии МВФ относительно первого пересмотра программы пока еще не определена", - сказал журналистам постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

В МВФ говорят, что дискутируют с правительством относительно сроков проведения реформ, которые являются условиями для получения Украиной денег от фонда, а также экономической и финансовой политики государства. Среди них - завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами в банковской системе и тому подобное.

"Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых базируется Меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. Именно по этим вопросам и продолжаются дискуссии", - добавил Люнгман.

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