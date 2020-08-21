Дата начала работы миссии МВФ еще не определена, - представитель фонда
Однако когда ожидать следующий визит новой миссии, которая должна оценить прогресс правительства и Национального банка в выполнении требований фонда - до сих пор неизвестно, сообщает Hromadske.
"Дискуссии по выполнению параметров и показателей (кредитной) программы продолжаются, дата начала работы миссии МВФ относительно первого пересмотра программы пока еще не определена", - сказал журналистам постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
В МВФ говорят, что дискутируют с правительством относительно сроков проведения реформ, которые являются условиями для получения Украиной денег от фонда, а также экономической и финансовой политики государства. Среди них - завершение реформы таможенной и налоговой служб, утверждение плана работы с неработающими кредитами в банковской системе и тому подобное.
"Важно, чтобы текущая экономическая политика отвечала тем критериям, на которых базируется Меморандум об экономической и финансовой политике, и чтобы содержание и временные рамки плана реформ были как можно понятнее. Именно по этим вопросам и продолжаются дискуссии", - добавил Люнгман.
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- Напомним, Международный валютный фонд 10 июня одобрил предоставление Украине $5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by сроком на 1,5 года.
- Украина официально получила первый транш МВФ в размере $2,1 млрд грн 12 июня.
- До конца года Украина рассчитывает на $700 млн Всемирного банка, $1,4 млрд от МВФ и 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС, говорят в Минфине.
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