Базовый сценарий по получению двух траншей до конца года является малореалистичным, - Данилишин о сотрудничестве с МВФ

25 августа, 2020, 13:38

По словам главы Совета Национального банка Украины Богдана Данилишина, базовый сценарий по получению двух траншей от МВФ до конца года является малореалистичным, взамен Украина может рассчитывать на один транш в 4 квартале этого года

Об этом в Facebook написал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"Очевидно, базовый сценарий по получению двух траншей до конца года - в сентябре и декабре - является малореалистичным. Скорее всего, мы можем рассчитывать на получение транша в 4 квартале 2020 года", - написал Данилишин.

Вместе с тем, он отметил, что плановый пересмотр программы, по его мнению, должен сопровождаться пересмотром концептуальных основ сотрудничества и "фокусировки на поддержку национальных интересов Украины, а не только международных инвесторов".

По его словам, приоритетом программы МВФ должна быть поддержка реформ, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста и повышения благосостояния граждан Украины.

Напомним, Международный валютный фонд 10 июня одобрил предоставление Украине $ 5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by сроком на 1,5 года.

Украина официально получила первый транш МВФ в размере $ 2,1 млрд грн 12 июня.

До конца года Украина рассчитывает на $ 700 млн Всемирного банка, $ 1,4 млрд от МВФ и 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС, говорят в Минфине.

По словам постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, МВФ намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by, однако когда ожидать следующий визит миссии, которая должна оценить прогресс правительства и НБУ в выполнении требований фонда - до сих пор не известно.

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