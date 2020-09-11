МВФ требует от Украины гарантий независимости антикоррупционных органов
11 сентября, 2020, 10:56
Международный валютный фонд требует гарантий независимости Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда
Об этом пишет Укринформ.
"Поддержка независимости и целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда - это ключ к структурным реформам и началу более быстрого и справедливого роста, а также предварительное условие действующей программы поддержки МВФ", - цитирует издание слова представителя МВФ Джерри Райса во время брифинга.
Райс добавил, что переговоры между Украиной и МВФ о действующей программе stand-by ведутся.
"Назвать дату прибытия миссии для ее первого просмотра я пока не могу", - отметил Райс.
- Напомним, Международный валютный фонд 10 июня одобрил предоставление Украине $5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by сроком на 1,5 года.
- Украина официально получила первый транш МВФ в размере $2,1 млрд грн 12 июня.
- До конца года Украина рассчитывает на $700 млн Всемирного банка, $1,4 млрд от МВФ и 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС, говорят в Минфине.
- По словам постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, МВФ намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by, однако когда ожидать следующий визит миссии, которая должна оценить прогресс правительства и НБУ в выполнении требований фонда, до сих пор не известно.
- Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин назвал "малореалистичным" базовый сценарий по получению Украиной двух траншей МВФ до конца 2020 года. Однако, по его словам, Украина может рассчитывать на один в 4 квартале этого года.
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