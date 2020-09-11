 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаМВФ требует от Украины гарантий независимости антикоррупционных органов

МВФ требует от Украины гарантий независимости антикоррупционных органов


фото: reuters
Международный валютный фонд требует гарантий независимости Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда

Об этом пишет Укринформ.

"Поддержка независимости и целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда - это ключ к структурным реформам и началу более быстрого и справедливого роста, а также предварительное условие действующей программы поддержки МВФ", - цитирует издание слова представителя МВФ Джерри Райса во время брифинга.

Райс добавил, что переговоры между Украиной и МВФ о действующей программе stand-by ведутся.

"Назвать дату прибытия миссии для ее первого просмотра я пока не могу", - отметил Райс.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 сентября, 2020 пятница

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

11 сентября, 2020 пятница

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать