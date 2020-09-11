МВФ требует от Украины гарантий независимости антикоррупционных органов

11 сентября, 2020, 10:56

Международный валютный фонд требует гарантий независимости Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда

Об этом пишет Укринформ.

"Поддержка независимости и целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда - это ключ к структурным реформам и началу более быстрого и справедливого роста, а также предварительное условие действующей программы поддержки МВФ", - цитирует издание слова представителя МВФ Джерри Райса во время брифинга.

Райс добавил, что переговоры между Украиной и МВФ о действующей программе stand-by ведутся.

"Назвать дату прибытия миссии для ее первого просмотра я пока не могу", - отметил Райс.

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