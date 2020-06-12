Украина официально получила первый транш от МВФ в рамках новой программы

12 июня, 2020, 14:51

Украина полностью получила $ 2,1 млрд первого транша от Международного валютного фонда в рамках нового меморандума

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий в Twitter.

Он пояснил, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда.

"Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях - валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен ", - отметил Смелый.

По его словам, первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до $ 28,7 млрд.

Напомним, в ночь на 10 июня по киевскому времени Международный валютный фонд одобрил предоставление Украине $ 5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by сроком на 1,5 года.

Первый транш новой кредитной программы stand-by, которую утвердил Совет директоров Международного валютного фонда для Украины, уже прислали на счета украинского правительства, сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован. Он на $ 200 млн больше, чем ожидалось ранее.