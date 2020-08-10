Украина ожидает получить еще $1,4 млрд от МВФ до конца года, - Марченко

10 августа, 2020, 11:55

До конца года Украина рассчитывает на $700 млн Всемирного банка, $1,4 млрд от МВФ и 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС

Об этом пресс-служба Министерства финансов написала в Facebook.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, до конца года Украина рассчитывает на кредит от Всемирного банка на сумму $700 млн, $1,4 млрд от МВФ, предусмотренных двумя просмотрами программы в этом году, и 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС.

"Однако у нас есть амбициозная цель - перейти на другой формат сотрудничества с МВФ и - минимизировать зависимость от внешних кредтиторив. Усилить субъектность и самодостаточность государства", - цитирует пресс-служба слова Марченко.

Министр отметил, что сотрудничество с МВФ и льготное финансирование от международных партнеров необходимы в нынешней ситуации. Так, в этом году Украина уже получила $2,1 млрд от МВФ по новой программе SBA, $500 млн евро от ЕС по предыдущей программе макрофинансовой помощи и $50 млн от Всемирного банка.

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