МВФ одобрил $5 млрд кредита для Украины в рамках программы stand-by

10 июня, 2020, 07:44

Международный валютный фонд одобрил предоставление Украине $5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by

Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

"Исполнительный совет МВФ одобрил 18-месячное резервное соглашение для Украины на $5 млрд. Пандемия COVID-19 сильно повлияет на экономику Украины в 2020 году. Чтобы удовлетворить большие потребности в платежном балансе и фискальном финансировании, сохранить имеющиеся достижения и продвинуть небольшой набор ключевых структурных реформ , чтобы гарантировать, что Украина сможет вернуться к росту, когда кризис закончится, МВФ одобрил 18-месячную программу stand-by на всего около $5 млрд", - говорится в сообщении.

В Фонде отметили, что одобрение кредита позволяет немедленно выплатить около $ 2,1 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о предоставлении кредита МВФ.

"Вскоре #Украина получит первый транш в размере $2,1 млрд от МВФ. Это на $200 млн больше, чем планировалось изначально. Новое финансирование поможет нам преодолеть вызовы, связанные с COVID19. МВФ зарекомендовал себя как надежный партнер для друга в беде" , - написал Зеленский.

#Ukraine will shortly receive the first tranche of $ 2.1 bln from @IMFNews . That's $ 200 mln more than originally planned. The new program funding will help us to overcome the challenges caused by # COVID19 . The #IMF has proven itself to be a reliable partner to a friend in need - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) June 9, 2020

Ранее в украинском правительстве назвали направления, на которые пойдут средства первого транша кредита МВФ.

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