Лукашенко: экс-главу КГБ уволили за задержание боевиков "вагнеровцев"
9 сентября, 2020, 12:22
Бывший глава КГБ Беларуси Валерий Вакульчик лишился должности за задержание под Минском боевиков российской ППК "Вагнера"
Об этом в интервью кремлевским пропагандистам 8 сентября заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает радиостанция Говорит Москва.
"Мы спросили, из-за этой ли всей истории (задержание участников ПГК Вагнера) лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал" да ", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что приказ о задержании российских наемников отдал сам Лукашенко и, в чем в таком случае заключалась вина Вакульчик, не уточняется.
- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщил, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , которые являются "боевиками неофициальной русской ППК" Вагнера ".
- Против задержанных "вагнеривцив" возбудили дело за подготовку терактов .
- 5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России для консультаций из-за задержания под Минском боевиков ППК "Вагнера".
- Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 наемников российской ППК "Вагнера", которые принимали участие в войне на Донбассе.
- Власти Беларуси передала России 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", задержанных перед выборами.
- Народный депутат от "ЕС" Владимир Арьев обнародовал новые доказательства того , что СБУ проводила спецоперацию по боевиков так называемой ППК "Вагнера", задержанных в Беларуси.
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