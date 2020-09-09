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Espreso.tvОбществоЛукашенко: экс-главу КГБ уволили за задержание боевиков "вагнеровцев"

Лукашенко: экс-главу КГБ уволили за задержание боевиков "вагнеровцев"


фото: rfe
Бывший глава КГБ Беларуси Валерий Вакульчик лишился должности за задержание под Минском боевиков российской ППК "Вагнера"

Об этом в интервью кремлевским пропагандистам 8 сентября заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает радиостанция Говорит Москва.

"Мы спросили, из-за этой ли всей истории (задержание участников ПГК Вагнера) лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал" да ", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что приказ о задержании российских наемников отдал сам Лукашенко и, в чем в таком случае заключалась вина Вакульчик, не уточняется.

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