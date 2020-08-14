32 задержанных в Беларуси боевиков ППК "Вагнер" вернули в Россию, - Генпрокуратура РФ

14 августа, 2020, 20:07

Власти Беларуси передали России 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", задержанных перед выборами

Об этом сообщает генпрокуратура РФ.

"32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, в настоящее время находятся на территории России. Тридцать третий гражданин России, имеющий также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Украинская сторона надеялась на то, что часть этих людей, которые воевали против Украины в Донбассе, передадут в Киев.