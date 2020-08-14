32 задержанных в Беларуси боевиков ППК "Вагнер" вернули в Россию, - Генпрокуратура РФ
14 августа, 2020, 20:07
Власти Беларуси передали России 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", задержанных перед выборами
Об этом сообщает генпрокуратура РФ.
"32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, в настоящее время находятся на территории России. Тридцать третий гражданин России, имеющий также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Украинская сторона надеялась на то, что часть этих людей, которые воевали против Украины в Донбассе, передадут в Киев.
- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".
- Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов .
- 5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России для консультаций из-за задержания под Минском боевиков ЧВК "Вагнера".
- Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 наемников российской ЧВК "Вагнера", которые принимали участие в войне на Донбассе.
- Беларусь не посылала официального приглашения генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, чтобы обсудить вопрос выдачи задержанных боевиков ЧВК "Вагнер", которые участвовали в боях против Украины в Донбассе.
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