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Espreso.tvОбщество32 задержанных в Беларуси боевиков ППК "Вагнер" вернули в Россию, - Генпрокуратура РФ

32 задержанных в Беларуси боевиков ППК "Вагнер" вернули в Россию, - Генпрокуратура РФ


фото: Крим.Реалії
Власти Беларуси передали России 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", задержанных перед выборами

Об этом сообщает генпрокуратура РФ.

"32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, в настоящее время находятся на территории России. Тридцать третий гражданин России, имеющий также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Украинская сторона надеялась на то, что часть этих людей, которые воевали против Украины в Донбассе, передадут в Киев.

  • Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".
  • Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов .
  • 5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России для консультаций из-за задержания под Минском боевиков ЧВК "Вагнера".
  • Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 наемников российской ЧВК "Вагнера", которые принимали участие в войне на Донбассе.
  • Беларусь не посылала официального приглашения генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, чтобы обсудить вопрос выдачи задержанных боевиков ЧВК "Вагнер", которые участвовали в боях против Украины в Донбассе.

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