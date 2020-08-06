"Вагнеровцы" в Беларуси: Лукашенко поручил пригласить Венедиктову и генпрокурора РФ в Минск
Об этом сообщает Белта .
"Чтобы снять эти разговоры по поводу так называемых 33 богатырей (задержанные в Беларуси члены частной военной компании - ред.), я попрошу генерального прокурора. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они осуществляли на территории Беларуси", - отметил Лукашенко.
Он поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России.
"Положите втроем (генеральные прокурори.- ред.) перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане, наши законы. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей. Втроем решите ", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что будет в случае неприезда.
«Не приедут - вопрос решим мы, без них", - подчеркнул Лукашенко.
Лукашенко еще раз отметил, что генеральным прокурорам Беларуси, России и Украины нужно во всем разобраться.
"Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет", - сказал он
- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщил, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , которые являются "боевиками неофициальной российской ППК" Вагнера ".
- Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемников "Вагнера" - бывших боевиков "ДНР".
- Против задержанных "вагнеривцив" возбудили дело за подготовку терактов .
- По состоянию на 3 августа Генпрокуратура Беларуси не получала запросов из Офиса генпрокурора Украины о выдаче задержанных бойцов ППК "Вагнера".
- 5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.
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