"Вагнеровцы" в Беларуси: Лукашенко поручил пригласить Венедиктову и генпрокурора РФ в Минск

6 августа, 2020, 11:39

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России для консультаций из-за задержания под Минском боевиков ППК "Вагнера"

Об этом сообщает Белта .

"Чтобы снять эти разговоры по поводу так называемых 33 богатырей (задержанные в Беларуси члены частной военной компании - ред.), я попрошу генерального прокурора. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они осуществляли на территории Беларуси", - отметил Лукашенко.

Он поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России.

"Положите втроем (генеральные прокурори.- ред.) перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане, наши законы. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей. Втроем решите ", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что будет в случае неприезда.

«Не приедут - вопрос решим мы, без них", - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко еще раз отметил, что генеральным прокурорам Беларуси, России и Украины нужно во всем разобраться.

"Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет", - сказал он