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Espreso.tvОбщество"Вагнеровцы" в Беларуси: Офис генпрокурора направил запрос о выдаче 28 боевиков, воевавших против Украины

"Вагнеровцы" в Беларуси: Офис генпрокурора направил запрос о выдаче 28 боевиков, воевавших против Украины


фото: rfe
Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 наемников российской ППК "Вагнера", которые принимали участие в войне на Донбассе

Об этом сообщила пресс-служба ведомства .

Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, сообщено о подозрении в участии в террористической организации. Шевченковским районным судом г. Киев они арестованы.

Следствием установлено, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

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