"Вагнеровцы" в Беларуси: Офис генпрокурора направил запрос о выдаче 28 боевиков, воевавших против Украины
12 августа, 2020, 15:20
Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 наемников российской ППК "Вагнера", которые принимали участие в войне на Донбассе
Об этом сообщила пресс-служба ведомства .
Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, сообщено о подозрении в участии в террористической организации. Шевченковским районным судом г. Киев они арестованы.
Следствием установлено, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщил, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной русской ППК" Вагнера ".
- Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов.
- 5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России для консультаций из-за задержания под Минском боевиков ППК "Вагнера".
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