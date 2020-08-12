"Вагнеровцы" в Беларуси: Офис генпрокурора направил запрос о выдаче 28 боевиков, воевавших против Украины

12 августа, 2020, 15:20

Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 наемников российской ППК "Вагнера", которые принимали участие в войне на Донбассе

Об этом сообщила пресс-служба ведомства .

Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, сообщено о подозрении в участии в террористической организации. Шевченковским районным судом г. Киев они арестованы.

Следствием установлено, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщил, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной русской ППК" Вагнера ".

Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов.

5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России для консультаций из-за задержания под Минском боевиков ППК "Вагнера".