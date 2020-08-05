Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины

5 августа, 2020, 14:49

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президенты обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси лиц, которые относятся к ПГК Вагнера. Отмечена важность дальнейшего взаимодействия органов двух государств, в частности в контексте передачи лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории Украины.

"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - сказал Зеленский.

Было уделено внимание вопросам подготовки к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси осенью.

Зеленский выразил поблагодарил Лукашенко за гуманитарную помощь населению западных регионов Украины, пострадавших от наводнения.

Президенты обсудили ситуацию с COVID-19 на территории обоих государств.

Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщил, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , которые являются "боевиками неофициальной русской ППК" Вагнера ".

Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемников "Вагнера" - бывших боевиков "ДНР".

Против задержанных "вагнеривцив" возбудили дело за подготовку терактов .

На территории Беларуси на свободе остаются еще около 200 российских боевиков ППК "Вагнера".

Офис Генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами об аресте задержанных бойцов ППК "Вагнера".

По состоянию на 3 августа Генпрокуратура Беларуси не получала запросов из Офиса генпрокурора Украины о выдаче задержанных бойцов ППК "Вагнера"