Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Президенты обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси лиц, которые относятся к ПГК Вагнера. Отмечена важность дальнейшего взаимодействия органов двух государств, в частности в контексте передачи лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории Украины.
"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - сказал Зеленский.
Было уделено внимание вопросам подготовки к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси осенью.
Зеленский выразил поблагодарил Лукашенко за гуманитарную помощь населению западных регионов Украины, пострадавших от наводнения.
Президенты обсудили ситуацию с COVID-19 на территории обоих государств.
- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщил, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , которые являются "боевиками неофициальной русской ППК" Вагнера ".
- Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемников "Вагнера" - бывших боевиков "ДНР".
- Против задержанных "вагнеривцив" возбудили дело за подготовку терактов .
- На территории Беларуси на свободе остаются еще около 200 российских боевиков ППК "Вагнера".
- Офис Генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами об аресте задержанных бойцов ППК "Вагнера".
- По состоянию на 3 августа Генпрокуратура Беларуси не получала запросов из Офиса генпрокурора Украины о выдаче задержанных бойцов ППК "Вагнера"
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