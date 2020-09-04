Арьев обнародовал новые доказательства проведения спецоперации СБУ по "вагнеривцам", задержанным в Беларуси

4 сентября, 2020, 12:10

Народный депутат от "ЕС" Владимир Арьев обнародовал новые доказательства того, что СБУ проводила спецоперацию по боевикам так называемой ЧВК "Вагнера", задержанным в Беларуси

Об этом он рассказал на брифинге в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.

"Первый документ - письмо начальника 5-го управления начальника службы безопасности Украины, департамент контрразведки, датированное 13 июля этого года. В нем он информирует руководителя главного следственного управления СБУ, что в рамках уголовного дела, которое расследуется еще с 2014 года, дело о преступлениях россиян на территории Украины, установлено формирование нового НЗФ, которое осуществляет лицо, что представляется Сергей Петрович ", - сказал нардеп.

Арьев добавил, что он является оперативником украинских спецслужб.

"Поскольку документ не носит грифа "секретно", соответственно детали спецоперации в этих документах не раскрываются, раскрывается лишь легенда. Этот Сергей Петрович установил анкетные данные и опросил 40 человек боевиков ЧВК "Вагнер". Сейчас есть документальные подтверждения того, что это делали украинские спецслужбы", - сообщил депутат.

Он показал протокол осмотра носителей информации от 25 июля и в рамках дела о нападении России, подписанныйследователем СБУ.

"Этот протокол содержит описание осмотра аудиофайлов всех вагнеровцев, которые находились на территории Беларуси в тот момент, подпись также стоит на расшифровках. Это не компилируемый разговор, а расшифровки оперативных действий СБУ", - добавил Арьев.

Он добавил, что у него есть подписанные расшифровки и аудиозаписи.

"Это подтверждает наличие спецоперации. У меня также есть билеты. 25 июля вагнеровцы должны были вылетать из Минска в Стамбул, а затем по легенде часть в Сирию, а другие в Венесуэлу. Рейс не состоялся, это нам и надо расследовать. По нашей информации, в это время происходила презентация в ОП деталей спецоперации и именно после этого поступила команда спецоперацию перенести", - подытожил нардеп.