Арьев обнародовал новые доказательства проведения спецоперации СБУ по "вагнеривцам", задержанным в Беларуси
Об этом он рассказал на брифинге в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.
"Первый документ - письмо начальника 5-го управления начальника службы безопасности Украины, департамент контрразведки, датированное 13 июля этого года. В нем он информирует руководителя главного следственного управления СБУ, что в рамках уголовного дела, которое расследуется еще с 2014 года, дело о преступлениях россиян на территории Украины, установлено формирование нового НЗФ, которое осуществляет лицо, что представляется Сергей Петрович ", - сказал нардеп.
Арьев добавил, что он является оперативником украинских спецслужб.
"Поскольку документ не носит грифа "секретно", соответственно детали спецоперации в этих документах не раскрываются, раскрывается лишь легенда. Этот Сергей Петрович установил анкетные данные и опросил 40 человек боевиков ЧВК "Вагнер". Сейчас есть документальные подтверждения того, что это делали украинские спецслужбы", - сообщил депутат.
Он показал протокол осмотра носителей информации от 25 июля и в рамках дела о нападении России, подписанныйследователем СБУ.
"Этот протокол содержит описание осмотра аудиофайлов всех вагнеровцев, которые находились на территории Беларуси в тот момент, подпись также стоит на расшифровках. Это не компилируемый разговор, а расшифровки оперативных действий СБУ", - добавил Арьев.
Он добавил, что у него есть подписанные расшифровки и аудиозаписи.
"Это подтверждает наличие спецоперации. У меня также есть билеты. 25 июля вагнеровцы должны были вылетать из Минска в Стамбул, а затем по легенде часть в Сирию, а другие в Венесуэлу. Рейс не состоялся, это нам и надо расследовать. По нашей информации, в это время происходила презентация в ОП деталей спецоперации и именно после этого поступила команда спецоперацию перенести", - подытожил нардеп.
- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".
- Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов .
- 5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России для консультаций из-за задержания под Минском боевиков ЧВК "Вагнера".
- Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 наемников российской ППК "Вагнера", которые принимали участие в войне на Донбассе.
- Власти Беларуси передали России 32 боевика частной военной компании "Вагнера", задержанных перед выборами.
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