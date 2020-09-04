Накануне отравления Фонд Навального показал расследование, снятое в Томске

4 сентября, 2020, 09:44

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в России обнародовал расследование "Томск в плену депутатской мафии", которое он снимал перед отравлением

Об этом пишет Радио Свобода.

"В России Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального обнародовал фильм "Томск в плену у депутатской мафии", который он снимал перед отравлением", - пишет издание.

Отмечается, что расследование от имени Навального посвящено коррупции среди томских депутатов от правящей партии "Единая Россия".

Так, по планам Навального, фильм должен был помочь местным жителям проголосовать против представителей правящей в России партии на ближайших выборах 13 сентября.

Согласно расследованию, томским депутатам от "Единой России" принадлежат почти все ключевые компании, отвечающие в городе за ЖКХ.

В частности, говорится, что за водоснабжение отвечает компания "Томскводоканал", который формально принадлежит сестре заместителя председателя гордумы и главы фракции "Единая Россия" Кирилла Новожилова. При этом оплата за услуги "Томскводоканала" проходит через Томский расчетный центр, который принадлежит Новожилову напрямую.

По информации издания, в расследовании Навальный отдельно отмечает, что за последние пять лет тарифы на воду в Томске выросли почти вдвое.

Кроме того, отмечается, что, по данным расследования, крупнейшей управляющей компанией ЖКХ Томска под названием "Жилище" владеет жена депутата "Единой России" Сергея Панасюка, а его "секретным партнером" по бизнесу является сын экс-генпрокурора России Артем Чайка.

По утверждениям Навального, доля в фирме оформлена на тетю его жены, Марины Чайки.

По информации Фонда, за электроснабжение в городе отвечает компания "горсет", которую контролируют лидер регионального отделения "Единой России" Владимир Резников и его сын Максим, а также депутат "Единой России" и председатель комитета городского хозяйства.

В издании отметили, что Фонд также показал в расследовании элитную недвижимость, которая, как утверждается, принадлежит владельцам и руководителям томских коммунальных предприятий.

Напомним, утром 22 августа 2020 г. медицинский борт с Алексеем Навальным, который находится в коме, после тяжелых переговоров с российскими властями вылетел из российского города Омска до Берлина .

Сейчас Навальный обследуется в берлинской клинике "Шарите" , которую немецкая полиция взяла под усиленную круглосуточную охрану .

Перелет медицинским спецбортом профинансировал основатель оператора сотовой связи "Билайн" (РФ), американский предприниматель и политэмигрант Борис Зимин .

Навальный потерял сознание 20 августа, после того как выпил чая перед перелетом из Томска в Омск. В Сибири политик занимался подготовкой своего нового антикоррупционного расследования о злоупотреблениях со стороны президентской партии "Единая Россия".

24 августа власти Германии заявила , что российский политик Алексей Навальный "с большой долей вероятности" был отравлен.

В организме российского политика Алексея Навального нашли вещество из группы ингибиторов холинэстеразы.

2 сентября немецкие военные токсикологи выяснили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым веществом из группы "Новичок".

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