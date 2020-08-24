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Espreso.tvМирНавальный "с большой долей вероятности" отравлен, - власти Германии

Навальный "с большой долей вероятности" отравлен, - власти Германии

Власти Германии считают, что российский политик Алексей Навальный "с большой долей вероятности" был отравлен

Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель правительства страны Штеффен Зайберт, сообщает AFP.

Зайберт также отметил, что на официальном уровне власти Германии не делали приглашение Навальному, но помогли обеспечить его доставку.

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  • Утром 22 августа 2020 медицинский борт с Алексеем Навальным, который находится в коме, после тяжелых переговоров с российскими властями вылетел из российского города Омска до Берлина .
  • Сейчас Навальный обследуется в берлинской клинике "Шарите" , которую немецкая полиция взяла под усиленную круглосуточную охрану .
  • Перелет медицинским спецбортом профинансировал основатель оператора сотовой связи "Билайн" (РФ), американский предприниматель и политэмигрант Борис Зимин .
  • Навальный потерял сознание 20 августа после того как выпил чаю перед перелетом из Томска в Омск. В Сибири политик занимался подготовкой своего нового антикоррупционного расследования о злоупотреблениях со стороны президентской партии "Единая Россия".

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