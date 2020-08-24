Навальный "с большой долей вероятности" отравлен, - власти Германии

Утром 22 августа 2020 медицинский борт с Алексеем Навальным, который находится в коме, после тяжелых переговоров с российскими властями

Навальный потерял сознание 20 августа после того как выпил чаю перед перелетом из Томска в Омск. В Сибири политик занимался подготовкой своего нового антикоррупционного расследования о злоупотреблениях со стороны президентской партии "Единая Россия".