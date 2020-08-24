Навальный "с большой долей вероятности" отравлен, - власти Германии
24 августа, 2020, 13:43
Власти Германии считают, что российский политик Алексей Навальный "с большой долей вероятности" был отравлен
Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель правительства страны Штеффен Зайберт, сообщает AFP.
Зайберт также отметил, что на официальном уровне власти Германии не делали приглашение Навальному, но помогли обеспечить его доставку.
#BREAKING German government believes 'fairly likely "Navalny poisoned: spokesman pic.twitter.com/GdfBzUnls3- AFP news agency (@AFP) August 24, 2020
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- Утром 22 августа 2020 медицинский борт с Алексеем Навальным, который находится в коме, после тяжелых переговоров с российскими властями вылетел из российского города Омска до Берлина .
- Сейчас Навальный обследуется в берлинской клинике "Шарите" , которую немецкая полиция взяла под усиленную круглосуточную охрану .
- Перелет медицинским спецбортом профинансировал основатель оператора сотовой связи "Билайн" (РФ), американский предприниматель и политэмигрант Борис Зимин .
- Навальный потерял сознание 20 августа после того как выпил чаю перед перелетом из Томска в Омск. В Сибири политик занимался подготовкой своего нового антикоррупционного расследования о злоупотреблениях со стороны президентской партии "Единая Россия".
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