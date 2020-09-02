Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок", - власти Германии

2 сентября, 2020, 16:58

Немецкие военные токсикологи выяснили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым веществом из группы "Новичок"

Об этом сообщает пресс-секретарь немецкого правительства.

Экспертизу провела специальная лаборатория Бундесвера (армия Германии).

"Были обнаружены недвусмысленные доказательства наличия нервно-паралитического агента "Новичок", - говорится в заключении.

Спикер отметил, что правительство ФРГ поражено тем, что Навального отравили в России нервно-паралитическим веществом.

"Призываем правительство России объяснить свою причастность к этому инциденту. О результатах обследования сообщили жене Навального и медикам, которые занимаются его лечением. Министерство иностранных дел сообщит о результатах обследования российского посла", - говорится в заявлении.

Также немецкое правительство планирует сообщить о своих выводах партнерам по Евросоюзу и НАТО и обсудит с ними возможную реакцию на это событие. Сделать это Берлин планирует после того, как на эти фактически обвинения ответят российские власти.

Кроме этого, правительство ФРГ планирует передать результаты обследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Именно веществом из этой группы российское ГРУ пыталось убить бывшего разведчика РФ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Утром 22 августа 2020 года медицинский борт с Алексеем Навальным, который находится в коме, после тяжелых переговоров с российскими властями вылетел из российского города Омска в Берлин.

Сейчас Навальный обследуется в берлинской клинике "Шарите" , которую немецкая полиция взяла под усиленную круглосуточную охрану .

клинике "Шарите" , которую немецкая полиция взяла под усиленную круглосуточную охрану . Перелет медицинским спецбортом профинансировал основатель оператора сотовой связи "Билайн" (РФ), американский предприниматель и политэмигрант Борис Зимин.

Борис Зимин. Навальный потерял сознание 20 августа после того, как выпил чая перед перелетом из Томска в Омск. В Сибири политик занимался подготовкой своего нового антикоррупционного расследования о злоупотреблениях со стороны президентской партии "Единая Россия".

как выпил чая перед перелетом из Томска в Омск. В Сибири политик занимался подготовкой своего нового антикоррупционного расследования о злоупотреблениях со стороны президентской партии "Единая Россия". 24 августа власти Германии заявили, что российский политик Алексей Навальный "с большой долей вероятности" был отравлен.

В организме российского политика Алексея Навального нашли вещество из группы ингибиторов холинэстеразы.

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