Немецкие врачи подтвердили, что Навального отравили
24 августа, 2020, 18:30
В организме российского политика Алексея Навального нашли вещество из группы ингибиторов холинэстеразы
Об этом сообщает пресс-служба клиники Шарите.
"Бригада врачей подробно осмотрела пациента. Клинические показатели указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов - ингибиторов холинэстеразы. Эффект токсина был доведен несколько раз независимыми лабораториями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом о конкретном вещество пока неизвестно. Врачи начали еще один широкий анализ. Пациент находится в реанимации, и до сих пор - в коме. Ему назначают антидот атропин.
- Утром 22 августа 2020 медицинский борт с Алексеем Навальным, который находится в коме, после тяжелых переговоров с российскими властями вылетел из российского города Омска до Берлина .
- Сейчас Навальный обследуется в берлинской клинике "Шарите" , которую немецкая полиция взяла под усиленную круглосуточную охрану .
- Перелет медицинским спецбортом профинансировал основатель оператора сотовой связи "Билайн" (РФ), американский предприниматель и политэмигрант Борис Зимин .
- Навальный потерял сознание 20 августа после того как выпил чая перед перелетом из Томска в Омск. В Сибири политик занимался подготовкой своего нового антикоррупционного расследования о злоупотреблениях со стороны президентской партии "Единая Россия".
- 24 августа власть Германии заявила , что российский политик Алексей Навальный "с большой долей вероятности" был отравлен.
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