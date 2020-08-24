 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирНемецкие врачи подтвердили, что Навального отравили

Немецкие врачи подтвердили, что Навального отравили


фото: gdb.rferl.org
В организме российского политика Алексея Навального нашли вещество из группы ингибиторов холинэстеразы

Об этом сообщает пресс-служба клиники Шарите.

"Бригада врачей подробно осмотрела пациента. Клинические показатели указывают на интоксикацию веществом из группы активных ингредиентов - ингибиторов холинэстеразы. Эффект токсина был доведен несколько раз независимыми лабораториями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом о конкретном вещество пока неизвестно. Врачи начали еще один широкий анализ. Пациент находится в реанимации, и до сих пор - в коме. Ему назначают антидот атропин.

  • Утром 22 августа 2020 медицинский борт с Алексеем Навальным, который находится в коме, после тяжелых переговоров с российскими властями вылетел из российского города Омска до Берлина .
  • Сейчас Навальный обследуется в берлинской клинике "Шарите" , которую немецкая полиция взяла под усиленную круглосуточную охрану .
  • Перелет медицинским спецбортом профинансировал основатель оператора сотовой связи "Билайн" (РФ), американский предприниматель и политэмигрант Борис Зимин .
  • Навальный потерял сознание 20 августа после того как выпил чая перед перелетом из Томска в Омск. В Сибири политик занимался подготовкой своего нового антикоррупционного расследования о злоупотреблениях со стороны президентской партии "Единая Россия".
  • 24 августа власть Германии заявила , что российский политик Алексей Навальный "с большой долей вероятности" был отравлен.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 августа, 2020 понедельник

больше новостей

24 августа, 2020 понедельник

23 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать