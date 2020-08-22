Навальный уже в Германии
22 августа, 2020, 10:25
В Федеративную Республику Германии прибыл самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который находится в состоянии комы и раньше был госпитализирован в Омске с подозрением на отравление
Лайнер Bombardier Challenger 604 немецкой чартерной авиакомпании приземлился в берлинском аэропорту Тегель в субботу, 22 августа, в 8.47 - примерно на 20 минут позже расчетного времени, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .
Вместе с Навальным в Берлин прибыла его жена Юлия.
Российского политика положат на лечение в берлинскую клинику Charite.
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