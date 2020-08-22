Навальный уже в Германии

22 августа, 2020, 10:25

В Федеративную Республику Германии прибыл самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который находится в состоянии комы и раньше был госпитализирован в Омске с подозрением на отравление

Лайнер Bombardier Challenger 604 немецкой чартерной авиакомпании приземлился в берлинском аэропорту Тегель в субботу, 22 августа, в 8.47 - примерно на 20 минут позже расчетного времени, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Вместе с Навальным в Берлин прибыла его жена Юлия.

Российского политика положат на лечение в берлинскую клинику Charite.