 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирНавальный уже в Германии

Навальный уже в Германии

Самолет с Навальным
фото: Reuters
В Федеративную Республику Германии прибыл самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который находится в состоянии комы и раньше был госпитализирован в Омске с подозрением на отравление

Лайнер Bombardier Challenger 604 немецкой чартерной авиакомпании приземлился в берлинском аэропорту Тегель в субботу, 22 августа, в 8.47 - примерно на 20 минут позже расчетного времени, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Вместе с Навальным в Берлин прибыла его жена Юлия.

Российского политика положат на лечение в берлинскую клинику Charite.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 августа, 2020 суббота

21 августа, 2020 пятница

больше новостей

22 августа, 2020 суббота

21 августа, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать