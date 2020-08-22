Самолет с Навальным вылетел в Берлин
22 августа, 2020, 07:33
Около 05:00 утра субботы, 22 августа 2020 года, российские власти и врачи разрешили транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в состоянии комы после загадочного отравления, из Омска в больницу в Берлине. Политика сопровождает его жена Юлия
Об этом со ссылкой на твиттер Киры Ярмыш, пресс-секретаря Навального, передает Еспресо.TV.
"Самолет с Алексеем вылетел в Берлин", - отмечает она.
Это немецкий борт. На нем находятся медики из ФРГ.
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