Самолет с Навальным вылетел в Берлин

22 августа, 2020, 07:33

Около 05:00 утра субботы, 22 августа 2020 года, российские власти и врачи разрешили транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в состоянии комы после загадочного отравления, из Омска в больницу в Берлине. Политика сопровождает его жена Юлия