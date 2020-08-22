 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирСамолет с Навальным вылетел в Берлин

Самолет с Навальным вылетел в Берлин

Около 05:00 утра субботы, 22 августа 2020 года, российские власти и врачи разрешили транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в состоянии комы после загадочного отравления, из Омска в больницу в Берлине. Политика сопровождает его жена Юлия

Об этом со ссылкой на твиттер Киры Ярмыш, пресс-секретаря Навального, передает Еспресо.TV.

"Самолет с Алексеем вылетел в Берлин", - отмечает она.

Это немецкий борт. На нем находятся медики из ФРГ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 августа, 2020 суббота

21 августа, 2020 пятница

больше новостей

22 августа, 2020 суббота

21 августа, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать