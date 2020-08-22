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Espreso.tvМирПомощник Навального рассказал, кто оплатил транспортировку политика в ФРГ

Помощник Навального рассказал, кто оплатил транспортировку политика в ФРГ


фото: Reuters
Расходы на перевозку российского оппозиционного политика Алексея Навального в Германию на специальном медицинском самолете взял на себя предприниматель и благотворитель Борис Зимин, который сейчас живет в США

Об этом помощник Навального Леонид Волков заявил вечером в субботу, 22 августа 2020 года, передает Эспрессо.TV .

"Мы отдельно должны сказать спасибо Борису Зимину и фонду семьи Зиминых, которые оплатили рейс самолета с реанимационным оборудованием (и ожидание самолета в Омске, пока решался вопрос о транспортировке)", - написал Волков у себя на Facebook.

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Также он поблагодарил правительство Германии и лично канцлера Ангелу Меркель, "которые обеспечили международную поддержку, которые помогали решению множества вопросов бюрократии и безопасности".

Что касается состояния здоровья Навального, то, по словам Волкова, сейчас проводится его комплексное обследование и первые результаты будут только через несколько дней.

Борис Зимин, напомним, основал компанию "Вымпелтелеком", которая под брендом "Билайн" предоставляет россиянам услуги сотовой связи.

  • Утром 22 августа медицинский борт с Алексеем Навальным, который до сих пор находится в коме, после тяжелых переговоров с российскими властями вылетел из российского города Омска в Берлин.
  • Сейчас Навальный находится в берлинской клинике "Шарите".
  • Он потерял сознание позавчера, 20 августа, после того как выпил чая перед перелетом из Томска в Омск.
  • В Сибири политик занимался подготовкой своего нового антикоррупционного расследования о злоупотреблениях со стороны президентской партии "Единая Россия". Кроме того, в последнее время он публично выступал в поддержку демократической революции в Беларуси.

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