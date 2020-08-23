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Espreso.tvМирБерлинскую клинику "Шарите" взяли под круглосуточную охрану

Берлинскую клинику "Шарите" взяли под круглосуточную охрану

Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику Charite в Берлине, куда накануне был доставлен спецрейсом из России оппозиционер Алексей Навальный

Об этом со ссылкой на DW передает Еспресо.TV.

У клиники дежурят несколько автобусов полиции и около 10 сотрудников правоохранительных органов, которые перемещаются по периметру группами по 2-5 человек.

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Накануне, еще задолго до того, как машина скорой помощи с Навальным подъехала к Charite, полиция попросила журналистов покинуть территорию клиники. Всех сотрудников медиа вывели за шлагбаум.

  • Утром 22 августа 2020 года медицинский борт с Алексеем Навальным, который до сих пор находится в коме, после тяжелых переговоров с российскими властями вылетел из российского города Омска до Берлина .
  • Сейчас Навальный находится в берлинской клинике "Шарите" .
  • Перелет медицинским спецбортом профинансировал основатель оператора сотовой связи "Билайн", американский предприниматель и политэмигрант Борис Зимин . Урегулирование дипломатических и юридических моментов брал на себя офис федерального канцлера германии Ангелы Меркель.
  • Навальный потерял сознание 20 августа после того как выпил чая перед перелетом из Томска в Омск.
  • В Сибири политик занимался подготовкой своего нового антикоррупционного расследования о злоупотреблениях со стороны президентской партии "Единая Россия". Кроме того, в последнее время он публично выступал в поддержку демократической революции в Беларуси.

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