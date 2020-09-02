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Espreso.tvОбществоЗеленский - худшая копия Януковича, - Лерос

Зеленский - худшая копия Януковича, - Лерос


фото: фото: Радіо Свобода
Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Гео Лерос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский с момента получения должности "очень сильно изменился"

Об этом сообщает "hromadske".

"Сейчас он превращается в худшую копию Януковича. Когда к нему подходят и спрашивают: это не агитация, когда вы с брендом "Слуги народа" ездите регионами перед выборами? А он просто по-хамски отвечает: Это ваше мнение, я не должен отвечать", - отметил Лерос.

По его словам, Зеленский слишком сильно изменился со времен получения должности.

Экс-"слуга" заявил, что сейчас Зеленский выбрал вектор, который полностью отличается от того, для чего создавалась партия "Слуга народа", поэтому теперь он считает президента врагом, хотя когда-то его поддерживал и даже был советником.

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