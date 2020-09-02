Зеленский - худшая копия Януковича, - Лерос
Об этом сообщает "hromadske".
"Сейчас он превращается в худшую копию Януковича. Когда к нему подходят и спрашивают: это не агитация, когда вы с брендом "Слуги народа" ездите регионами перед выборами? А он просто по-хамски отвечает: Это ваше мнение, я не должен отвечать", - отметил Лерос.
По его словам, Зеленский слишком сильно изменился со времен получения должности.
Экс-"слуга" заявил, что сейчас Зеленский выбрал вектор, который полностью отличается от того, для чего создавалась партия "Слуга народа", поэтому теперь он считает президента врагом, хотя когда-то его поддерживал и даже был советником.
- Напомним, 1 сентября народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос с трибуны Рады обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний .
- Гео Лерос заявил, что президент Владимир Зеленский лично позвонил Давиду Арахамии и дал команду собирать подписи для его исключения из фракции.
- Народные депутаты от "Слуги народа" исключили из парламентской фракции Гео Лероса.
- Впоследствии, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал причины исключения народного депутата Гео Лероса из фракции.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал исключение народного депутата Гео Лерос из фракции "Слуга народа", заявив, что у него "нет реакции на предателей страны" .
- Гео Лерос отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского по "взяточниках и предателях".
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