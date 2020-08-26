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Espreso.tvОбществоМеркель может уменьшить поддержку "Северного потока-2" из-за отравления Навального, - Bloomberg

Меркель может уменьшить поддержку "Северного потока-2" из-за отравления Навального, - Bloomberg


фото: reuters
Тон канцлера Германии Ангелы Меркель стал более жестким в отношении России на фоне возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Меркель.

Издание сообщает, что Меркель является ключевым каналом связи между Путиным и Евросоюзом. При этом она разочарована тем, что президент РФ не обнаружил гибкости в деле с возможным отравлением Навального.

"Хотя Меркель склонна тщательно выбирать язык, ее тон по отношению к России стал жестче. Менее чем через 2 часа после того, как врачи в Берлине определили, что Навальный, известный критик Путина, вероятно, был отравлен, Меркель потребовала от Путина "в срочном порядке полностью расследовать этот акт" и выявить причастных к этому", - сообщает Bloomberg.

По словам источников, скорость, с которой она ответила, должна была дать сигнал Кремлю о том, насколько серьезно Меркель относится к этому вопросу.

"Доверие между Меркель и Путиным находится на рекордно низком уровне, и отношения продолжали ухудшаться после аннексии Путиным Крымского полуострова в Украине в 2014 году и его поддержки украинских сепаратистов на востоке Донбасса", - сообщает издание.

Отмечается, что в связи с этим возможно ослабление поддержки со стороны Германии российского газопровода "Северный поток-2", против которого выступает большинство европейских стран.

  • Утром 22 августа 2020 г. медицинский борт с Алексеем Навальным, который находится в коме, после тяжелых переговоров с российскими властями вылетел из российского города Омска в Берлин.
  • Сейчас Навальный обследуется в берлинской клинике "Шарите" , которую немецкая полиция взяла под усиленную круглосуточную охрану.
  • Перелет медицинским спецбортом профинансировал основатель оператора сотовой связи "Билайн" (РФ), американский предприниматель и политэмигрант Борис Зимин.
  • Навальный потерял сознание 20 августа после того как выпил чая перед перелетом из Томска в Омск. В Сибири политик занимался подготовкой своего нового антикоррупционного расследования о злоупотреблениях со стороны президентской партии "Единая Россия".
  • 24 августа власти Германии заявили, что российский политик Алексей Навальный "с большой долей вероятности" был отравлен.
  • В организме российского политика Алексея Навального нашли вещество из группы ингибиторов холинэстеразы.

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