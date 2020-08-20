Трамп считал Украину частью России, - Болтон

20 августа, 2020, 11:32

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп считал Украину частью России

Об этом он заявил в эфире телеканала Puls 24 .

Ведущий поинтересовался у Болтона, трудно ли было ему работать с президентом, который "не знает, что Хельсинки не принадлежит РФ".

"У нас были такие разговоры очень часто, я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году. То же самое было и с Украиной, которая, по его мнению, по сути часть России" , - заявил Болтон.

Читайте также: "Они, бл *, напали на меня. Я с ними, бл *, не буду иметь дела": Трамп плохо отзывался об Украине, - мемуары Болтона

23 июня в продажу поступила книга Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".

В своей книге Болтон пишет, что Дональд Трамп в частном порядке постоянно "ворчал и жаловался" на санкции против России, хотя публично их поддерживал, а также связывал военную помощь Украине с компроматом на Байдена .

Кроме того, Болтон вспоминает, что Трамп интересовался, есть ли Финляндия частью России , и просил у китайского лидера Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на второй срок.

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя неопубликованные отрывки книги бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, назвал Болтона "предателем" , а его заявления - "ложью". Сам Трамп охарактеризовал мемуары Болтона как "сборник лжи и фейков" и заявил, что Болтон должен сесть в тюрьму за свои мемуары.

Джон Болтон в сентябре 2019 года был уволен с поста советника президента США по нацбезопасности из-за политических разногласий с Трампом и некоторыми членами его администрации.