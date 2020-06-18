Болтон подтвердил: Трамп связывал военную помощь Украине с компроматом на Байдена

18 июня, 2020, 10:31

Президент США Дональд Трамп не хотел возобновлять отправку военной помощи Украине до тех пор, пока Киев не передаст материалы о бывшем вице-президенте Джо Байдене и его сыне

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на книгу бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

По данным Болтона, госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер до 10 раз пытались уговорить Трампа передать Украине помощь.

Болтон считает, что Конгрессу следует расширить круг тем, по которым следовало объявить Трампу импичмент.

Ожидается, что книга Болтона "Кабинет, в котором это произошло" появится в магазинах 23 июня.

Осенью 2019 г. разгорелся политический скандал вокруг разговора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ о том, что Трамп давил на Зеленского, чтобы он начал расследование в отношении Байдена и его сына. Расследование должно было затронуть роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность Burisma, когда там работал Хантер Байден.

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Демократы в Конгрессе США использовали это дело, чтобы попытаться добиться импичмента Трампа. В Палате представителей объявили импичмент Трампу, однако Сенат, где большинство мест у республиканцев, не поддержал это решение.

В Белом доме неоднократно заявляли, что в книге Болтона много неправды. Также в ней содержится засекреченная информация, и поэтому администрация США намерена судиться с Болтоном.