Болтон должен сесть в тюрьму за свои мемуары о Белом доме, - Трамп

23 июня, 2020, 17:45

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон должен сесть в тюрьму за публикацию своих мемуаров о работе Белого дома

Как сообщает Европейская правда, об этом он заявил в интервью Fox News.

Президент США назвал Болтона "глупым парнем" и "парнем без сердца", заявив, что его взаимодействие с бывшим главным помощником было ограничено до отставки Болтона в сентябре 2019 года.

Трамп утверждает, что книга, которая включает многочисленные обвинения в нарушениях действий президента, содержит секретную правительственную информацию.

"Я уволил его. И я не думал, что это большое дело. Но то, что он сделал, это то, что он взял секретную информацию, и он опубликовал ее во время президентства. Я считаю, что он преступник, и я считаю, честно говоря, он должен за это попасть в тюрьму ", - сказал Трамп.

На прошлой неделе в американских СМИ появились отрывки из еще не опубликованных мемуаров Джона Болтона "Комната, где это случилось" ( "The Room Where It Happened"), которые должны выйти в продажу на этой неделе. В них содержится ряд острых разоблачений американского президента.

В своей книге Болтон пишет, что Дональд Трамп в частном порядке постоянно "ворчал и жаловался" на санкции против России, хотя публично их поддерживал, а также связывал военную помощь Украине с компроматом на Байдена.

Кроме того, Болтон вспоминает, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, и просил у китайского лидера Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на второй срок.

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя неопубликованные отрывки книги бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, назвал Болтона "предателем", а его заявления - "ложью". Сам Трамп охарактеризовал мемуары Болтона как "сборник лжи и фейков".

Джон Болтон в сентябре 2019 года был уволен с поста советника президента США по нацбезопасности из-за политических разногласий с Трампом и некоторыми членами его администрации.