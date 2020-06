"Они, бл*, напали на меня. Я с ними, бл*, не буду иметь дела": Трамп плохо отзывался об Украине, - мемуары Болтона

23 июня, 2020, 17:51

Опубликованные отрывки из книги экс-советника по национальной безопасности США Джона Болтона "Комната, где это случилось" свидетельствуют, что Трамп плохо отзывался об Украине после начала скандала с импичментом

"Не хочу иметь абсолютно ничего общего с Украиной... Они, бл*, напали на меня. Я не могу понять, почему... Они пытались "сделать" меня. Они коррумпированы. Я с ними, бл*, не буду иметь дела", - приводит Болтон слова Трампа в своей книге, пишет Европейская правда .

Следует отметить, что по-английски прямая цитата звучит более бранно, приводим ее полностью: "I do not want to have any fucking thing to do with Ukraine... They fucking attacked me. A can not understand why... They tried to fuck me. They "re corrupt. I'm not fucking with them".

При этом слово "fuck" в целом употребляется в книге 5 раз, а слово "fucking" - 16 раз.

На прошлой неделе в американских СМИ появились отрывки из еще не опубликованных мемуаров Джона Болтона "Комната, где это случилось" ( "The Room Where It Happened"), которые должны выйти в продажу на этой неделе. В них содержится ряд острых разоблачений американского президента.

В своей книге Болтон пишет, что Дональд Трамп в частном порядке постоянно "ворчал и жаловался" на санкции против России, хотя публично их поддерживал, а также связывал военную помощь Украине с компроматом на Байдена.

Кроме того, Болтон вспоминает, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, и просил у китайского лидера Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на второй срок.

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя неопубликованные отрывки книги бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, назвал Болтона "предателем", а его заявления - "ложью". Сам Трамп охарактеризовал мемуары Болтона как "сборник лжи и фейков".

Джон Болтон в сентябре 2019 года был уволен с поста советника президента США по нацбезопасности из-за политических разногласий с Трампом и некоторыми членами его администрации.