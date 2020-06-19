Помпео назвал Болтона "предателем", а его заявления - "ложью"

19 июня, 2020, 10:18

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя неопубликованные отрывки книги бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, заявил, что в ней много лжи

В заявлении Помпео под названием "Я тоже был в этой комнате" госсекретарь называет Болтона предателем.

"Я не читал эту книгу, но судя по отрывкам, которые были опубликованы, Джон Болтон распространяет ложь, полуправду и откровенную выдумку. Грустно и опасно, что последняя публичная роль Джона Болтона - это роль предателя, который нанес ущерб Америке, злоупотребляя священной доверием ее народа ", - говорится в заявлении.

Еще не опубликована книга бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона под названием Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома спровоцировала новый политический скандал в Вашингтоне.

Министерство юстиции США потребовало через суд приостановить публикацию мемуаров, поскольку они "явно нарушают" условия трудового договора Болтона.

Ожидается, что книга "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома" появится в магазинах 23 июня.

В своей книге Болтон пишет, что Дональд Трамп в частном порядке постоянно "ворчал и жаловался" на санкции против России, хотя публично их поддерживал, а также связывал военную помощь Украине с компроматом на Байдена .

Кроме того, Болтон вспоминает, что Трамп интересовался, есть ли Финляндия частью России , и просил у китайского лидера Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на второй срок.

Джон Болтон в сентябре 2019 года был уволен с поста советника президента США по нацбезопасности из-за политических разногласий с Трампом и некоторыми членами его администрации.