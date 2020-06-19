 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПомпео назвал Болтона "предателем", а его заявления - "ложью"

Помпео назвал Болтона "предателем", а его заявления - "ложью"

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя неопубликованные отрывки книги бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, заявил, что в ней много лжи

В заявлении Помпео под названием "Я тоже был в этой комнате" госсекретарь называет Болтона предателем.

"Я не читал эту книгу, но судя по отрывкам, которые были опубликованы, Джон Болтон распространяет ложь, полуправду и откровенную выдумку. Грустно и опасно, что последняя публичная роль Джона Болтона - это роль предателя, который нанес ущерб Америке, злоупотребляя священной доверием ее народа ", - говорится в заявлении.

Еще не опубликована книга бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона под названием Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома спровоцировала новый политический скандал в Вашингтоне.

Министерство юстиции США потребовало через суд приостановить публикацию мемуаров, поскольку они "явно нарушают" условия трудового договора Болтона.

Ожидается, что книга "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома" появится в магазинах 23 июня.

В своей книге Болтон пишет, что Дональд Трамп в частном порядке постоянно "ворчал и жаловался" на санкции против России, хотя публично их поддерживал, а также связывал военную помощь Украине с компроматом на Байдена .

Кроме того, Болтон вспоминает, что Трамп интересовался, есть ли Финляндия частью России , и просил у китайского лидера Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на второй срок.

Джон Болтон в сентябре 2019 года был уволен с поста советника президента США по нацбезопасности из-за политических разногласий с Трампом и некоторыми членами его администрации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2020 пятница

18 июня, 2020 четверг

больше новостей

19 июня, 2020 пятница

18 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать