Трамп просил Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием, - Болтон

18 июня, 2020, 13:49

Президент США Дональд Трамп просил главу Китая Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием

Об этом пишет The Hill со ссылкой на отрывок книги бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

По версии Болтона, в июне 2019 г. на саммите G20 Си Цзиньпин сказал Трампу, что в США есть политики, которые враждебно относятся к Китаю.

В свою очередь, Трамп, как пишет Болтон, "сразу же предположил, что речь идет именно о демократах".

"Трамп сказал, что демократы действительно враждебно относятся к Китаю. Затем Трамп неожиданно перевел разговор на ближайшие американские президентские выборы. Он вспомнил о больших экономических возможностях КНР и призвал Си Цзиньпина обеспечить ему победу", - говорится в книге.

Далее, по словам Болтона, Трамп отметил, насколько важно для американских фермеров добиться увеличения импорта Китаем соевых бобов.

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Болтон пишет, что может дать точные цитаты из этого разговора, однако власти США, которые по закону имеет право вносить правки в книги бывших сотрудников Белого дома, запретили делать это.

The Hill напоминает, что в результате США и КНР подписали первую фазу торговой сделки. Она, в частности, предусматривала увеличение покупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции.

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Ожидается, что книга Болтона "Кабинет, в котором это произошло" появится в магазинах 23 июня.

В Белом доме неоднократно заявляли, что в книге Болтона много неправды. Также в ней содержится засекреченная информация, и поэтому администрация США намерена судиться с Болтоном.