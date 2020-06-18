 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТрамп просил Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием, - Болтон

Трамп просил Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием, - Болтон


фото: ap
Президент США Дональд Трамп просил главу Китая Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием

Об этом пишет The Hill со ссылкой на отрывок книги бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

По версии Болтона, в июне 2019 г. на саммите G20 Си Цзиньпин сказал Трампу, что в США есть политики, которые враждебно относятся к Китаю.

В свою очередь, Трамп, как пишет Болтон, "сразу же предположил, что речь идет именно о демократах".

"Трамп сказал, что демократы действительно враждебно относятся к Китаю. Затем Трамп неожиданно перевел разговор на ближайшие американские президентские выборы. Он вспомнил о больших экономических возможностях КНР и призвал Си Цзиньпина обеспечить ему победу", - говорится в книге.

Далее, по словам Болтона, Трамп отметил, насколько важно для американских фермеров добиться увеличения импорта Китаем соевых бобов.

Читайте также: Болтон подтвердил: Трамп связывал военную помощь Украине с компроматом на Байдена

Болтон пишет, что может дать точные цитаты из этого разговора, однако власти США, которые по закону имеет право вносить правки в книги бывших сотрудников Белого дома, запретили делать это.

The Hill напоминает, что в результате США и КНР подписали первую фазу торговой сделки. Она, в частности, предусматривала увеличение покупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции.

Читайте также: Болтон: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, и не знал, что в Британии есть ядерное оружие

Ожидается, что книга Болтона "Кабинет, в котором это произошло" появится в магазинах 23 июня.

В Белом доме неоднократно заявляли, что в книге Болтона много неправды. Также в ней содержится засекреченная информация, и поэтому администрация США намерена судиться с Болтоном.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 июня, 2020 четверг

больше новостей

18 июня, 2020 четверг

17 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать