Болтон: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, и не знал, что у Британии есть ядерное оружие

18 июня, 2020, 10:52

Президент США Дональд Трамп спрашивал у своего окружения, является ли Финляндия частью России

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на книгу бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Также Болтон в своей книге пишет, что Трамп не знал, что у Великобритании есть ядерное оружие.

В частности, перед саммитом с Путиным в Хельсинки 2018 Трамп спросил своих советников, является ли Финляндия частью России или это своего рода "сателлит России".

По дороге в Хельсинки Трамп посетил Великобританию для встречи с тогдашним премьером Терезой Мэй. На этой встрече советник Мэй говорил об отравлении Скрипалей, заявив о нападении на ядерную державу. Трамп сказал: "О, так вы ядерная держава?", что, как мне известно, не было задумано как шутка", - говорится в публикации.

По словам Болтона, Трамп также неоднократно путал президента Афганистана Ашраф Гани с бывшим президентом Хамидом Карзаем.



В дискуссиях о свержении режима Николаса Мадуро Трамп настаивал на военных вариантах для Венесуэлы, говоря советникам, что страна "действительно является частью Соединенных Штатов", пишет Болтон.

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Он утверждает, что даже близкие соратники Трампа за его спиной смеялись над ним. В частности, Болтон пишет, как получил записку от Помпео во время встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в 2018 году. В ней было написано: "Он (Трамп, - ред.) несет такую чушь".

Автор книги отмечает, что брифинги, в ходе которых Трампа знакомили с донесениями разведки, были напрасными, "потому что очень много времени уходило не на то, чтобы Трамп слушал участников брифинга, а, наоборот, на то, чтобы все выслушали Трампа".

Ожидается, что книга Болтона "Кабинет, в котором это произошло" появится в магазинах 23 июня.

В Белом доме неоднократно заявляли, что в книге Болтона много неправды. Также в ней содержится засекреченная информация, и поэтому администрация США намерена судиться с Болтоном.