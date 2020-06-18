Трамп отреагировал на скандальные мемуары Болтона: сборник лжи и фейков

18 июня, 2020, 17:48

Президент США Дональд Трамп назвал громкие мемуары своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона нарезкой лжи и фейков

"Книга Болтона, которая уже получает ужасные отзывы, является сборником лжи и выдуманных историй с целью выставить меня в плохом свете. Большинства этих смехотворных заявлений, которые он мне приписывает, никогда не было, чистая выдумка", - написал он в Twitter.

Трамп обвиняет Болтона в попытках с помощью книги отомстить ему за то, что Трамп уволил его, как "больного щенка", которым он, по словам Трампа, "и есть на самом деле".

Bolton's book, which is getting terrible reviews, is a compilation of lies and made up stories, all intended to make me look bad. Many of the ridiculous statements he attributes to me were never made, pure fiction. Just trying to get even for firing him like the sick puppy he is! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

Еще не опубликована книга бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона под названием "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома", спровоцировала новый политический скандал в Вашингтоне.

Министерство юстиции США требует через суд приостановить публикацию мемуаров, поскольку они "явно нарушают" условия трудового договора Болтона.

Ожидается, что книга "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома" появится в магазинах 23 июня.

В своей книге Болтон пишет, что Дональд Трамп в частном порядке постоянно "ворчал и жаловался" на санкции против России, хотя публично их поддерживал, а также связывал военную помощь Украине с компроматом на Байдена .

Кроме того, Болтон вспоминает, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России , и просил у китайского лидера Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на второй срок.

Джон Болтон в сентябре 2019 года был уволен с поста советника президента США по нацбезопасности из-за политических разногласий с Трампом и некоторыми членами его администрации.