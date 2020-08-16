На больничные койки с дней рождений и свадеб: врачи из Черновцов рассказали о количестве больных коронавирусом в больницах
Об этом рассказала врач-инфекционистка областной больницы Ольга Кобевко, передает Еспресо.TV со ссылкой на газету Молодой буковинец .
"Очень много случаев именно после празднований. У нас в отделении лежат люди, которые отмечали дни рождения в ресторане. Каждый день разное количество больных. Например, днем может никого не быть, а ночью уже есть 15 пациентов", - отметила Кобевко.
При этом врач подчеркнула, что больные сейчас поступают в более легких состояниях, чем весной.
"Спад начался с середины июня. Тогда вообще к нам попадали в больницу пациенты не в сложном состоянии. Но вирус все равно остается. Сейчас у нас нет больных на аппарате искусственной вентиляции легких, меньше больных, которые задыхаются. Но есть люди, которым для лечения нужны кислородные маски", - добавила Кобевко.
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По ее словам, несмотря на рост количества больных, госпитализаций меньше, чем в апреле-мае.
"В тот период у нас был пик. Помню, что 9 мая я принимала более ста человек. Сейчас у нас 88 пациентов в отделении, проблем с местами нет. Но есть проблема, которая может не хватить кислорода, если мы снова приходим к того же пика, который был весной. И у нас есть проблема с медикаментами, с резервом персонала. Сейчас теплая погода не дает вирусу быть таким агрессивным, как был весной. Но когда похолодает, ситуация может повториться, потому что возможно сочетание не одной инфекции ", - подытожила Кобевко.
В свою очередь главный врач городской больницы №4 Галина Шпак рассказала, что из-за увеличения больных им снова пришлось увеличить количество коек.
"Несколько недель назад мы уже начали сворачивать часть коек для коронавирусных больных. Оставили только 30. Но сейчас снова их увеличили - до 40 коек. И уже у нас есть более 35 пациентов. Принимаем людей и из города, и из окрестных сел. Люди неохотно признаются, как они могли подцепить вирус. Но знаем, что многие из больных посещал свадьбы или дня рождения ", - отметила Шпак.
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