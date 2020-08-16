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Espreso.tvОбществоCOVID-19 в Украине: за сутки - 1637 новых заражений

COVID-19 в Украине: за сутки - 1637 новых заражений


фото: liberation.fr
По состоянию на утро воскресенья, 16 августа 2020 года, в Украине насчитывается 1637 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны передает Еспресо.TV.

Выявлено - 91 356 (+1637).

Умерло - 2068 (24).

Выздоровели - 47822 (+392).

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Активно болеют - 41 466 (+1221).

Подозрения - 14 8527 (+1826).

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