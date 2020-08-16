COVID-19 в Украине: за сутки - 1637 новых заражений
16 августа, 2020, 09:23
По состоянию на утро воскресенья, 16 августа 2020 года, в Украине насчитывается 1637 новых случаев заражения коронавирусом
Об этом со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны передает Еспресо.TV.
Выявлено - 91 356 (+1637).
Умерло - 2068 (24).
Выздоровели - 47822 (+392).
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Активно болеют - 41 466 (+1221).
Подозрения - 14 8527 (+1826).
- Напомним, вчера, 15 августа, официально сообщалось о 1847 новых зараженных .
- 14 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украина находится на грани второй волны коронавируса.
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