COVID-19 в Украине: за сутки - 1637 новых заражений

16 августа, 2020, 09:23

По состоянию на утро воскресенья, 16 августа 2020 года, в Украине насчитывается 1637 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны передает Еспресо.TV.

Выявлено - 91 356 (+1637).

Умерло - 2068 (24).

Выздоровели - 47822 (+392).

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Активно болеют - 41 466 (+1221).

Подозрения - 14 8527 (+1826).

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