Из всех областей коронавирус больше всего ширится по Харьковщине

16 августа, 2020, 10:16

За прошедшие сутки наибольшее количество новых подтвержденных заражений COVID-19 обнаружили в Харьковской (228 случаев), Черновицкой (183), Львовской (127), Ивано-Франковской (158) областях, а также в Киеве (146) и на Ривненщине (105)

В других областях - менее 100 случаев в каждом из регионов, передает Еспресо.TV со ссылкой на открытые данные Совета национальной безопасности и обороны.

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При этом ни одного нового пациента не было в Луганской области.

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