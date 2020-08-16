Из всех областей коронавирус больше всего ширится по Харьковщине
16 августа, 2020, 10:16
За прошедшие сутки наибольшее количество новых подтвержденных заражений COVID-19 обнаружили в Харьковской (228 случаев), Черновицкой (183), Львовской (127), Ивано-Франковской (158) областях, а также в Киеве (146) и на Ривненщине (105)
В других областях - менее 100 случаев в каждом из регионов, передает Еспресо.TV со ссылкой на открытые данные Совета национальной безопасности и обороны.
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При этом ни одного нового пациента не было в Луганской области.
- Напомним, вчера, 15 августа, официально сообщалось о 1847 новых зараженных, сегодня, 16 августа, стало известно о 1637 случаев.
- 14 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украина находится на грани второй волны коронавируса.
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