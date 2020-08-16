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Espreso.tvОбществоИз всех областей коронавирус больше всего ширится по Харьковщине

Из всех областей коронавирус больше всего ширится по Харьковщине


фото: Google Maps
За прошедшие сутки наибольшее количество новых подтвержденных заражений COVID-19 обнаружили в Харьковской (228 случаев), Черновицкой (183), Львовской (127), Ивано-Франковской (158) областях, а также в Киеве (146) и на Ривненщине (105)

В других областях - менее 100 случаев в каждом из регионов, передает Еспресо.TV со ссылкой на открытые данные Совета национальной безопасности и обороны.

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При этом ни одного нового пациента не было в Луганской области.

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