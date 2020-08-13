Не болейте: карантин!

15 августа, 2020, 07:05

Медики во Львове жалуются на большое количество пациентов, а больные - на невозможность попасть к врачам. В конце концов, подобная ситуация характерна для всей "карантинной" Украина

"С тех пор ввели карантин, создается впечатление, что других болезней, кроме коронавируса, не существует!" - вздыхает Оксана Ратушная. Женщина воспитывает 7-летнюю Юстинку: еще в раннем детстве у девочки диагностировали косоглазие. Ребенок вынужден носить корректирующие очки. Девочка растет, поэтому их нужно периодически менять. Мама снимает с дочери очки и демонстрирует поцарапанные линзы. Юстина начала пользоваться ими задолго до начала карантина, поэтому неудивительно, что за это время - существенно испортились. Оксана обращает мое внимание на переносицу малышки: потому, что "выросла" из очков, они давят так, что на коже образовались раны. "Их давно нужно сменить, но не можем попасть к офтальмологу из-за карантина!", - утверждает женщина.

С подобными проблемами сталкивается немало львовян. Кто-то боится посещать медицинские учреждения из-за опасности заразиться, поэтому существенно "запускает" хронические болезни. Другие пациенты утверждают, что профильные специалисты их не принимают без направления семейного врача, который, в свою очередь, не спешит их туда направлять.

У многих возникает проблема и с тем, чтобы их осмотрел семейный врач. Бухгалтер Елена - мать двоих детей. Вспоминает, как в начале карантина серьезно заболела вместе с сыновьями: повысилась температура, беспокоил кашель...

"Я испугалась, что это коронавирус. Позвонила семейной, умоляла осмотреть нас. Но врач ответила, что не придет домой и не примет нас в поликлинике, поскольку не имеет защитного комбинезона. Мы долго болели, но она ни разу не позвонила и не поинтересовалась нашим состоянием здоровья!" - рассказывает Елена.

Подобные ситуации возникают до сих пор. Программист Игорь - отец 4-летнего Матвея. "Наш сын имеет хронические проблемы с легкими. Поэтому с тех пор, как на Львовщине зафиксировали первые случаи коронавирусной болезни, мы берегли его, как зеницу ока. До сих пор не водим в садик, около трех месяцев ребенок находился в полной изоляции, - говорит мужчина. - Матвею необходимо заниматься с логопедом, и недавно жена начала водить его на занятия. Это частная студия, где соблюдаются все правила безопасности. В группе - до десяти детей. Зато уже после недели занятий "подхватили" там болезнь. Оказалось, почти все малыши и их родители заражались от девочки, у которой теперь больны все члены семьи. Согласно симптомами, подозревают COVID-19. Мы переволновались не на шутку. У жены - лихорадка и сильная слабость. У ребенка - температура, насморк и кашель. Начали звонить к семейному врачу. Поскольку были выходные, он не брал трубку. С понедельника, наконец, дозвонились. Вместо этого он отказался осматривать маму с ребенком. Посоветовал сидеть дома, много пить. Прийти к нему можно в случае, если станет совсем плохо".

Медики жалуются на большой наплыв пациентов, а значит - риск инфицирования.

"Еще с начала карантина просила своих пациентов ограничить походы в поликлинику, а высылать фото мне на вайбер, - рассказывает врач-дерматолог Галина, которая работает в поликлинике в одном из спальных районов Львова. - Обычно они не имеют серьезных недугов, требующих немедленного медицинского вмешательства. Обращаются с аллергической сыпью, выпадением волос, дерматитами... Когда ввели ограничения, сложилось впечатление, что походы в поликлинику стали для людей основным развлечением, поскольку других в то время - не было. Но каждый контакт - это потенциальный риск. У меня пожилые родител, я за них волнуюсь! Никому не отказываю в телефонной консультации. Часто ее вполне достаточно, чтобы понять проблему и назначить лечение. Сейчас ситуация не изменилась. Пациентов - много. Бывают дни, когда под кабинетом - очереди ".

Иван работает офтальмологом в одной из районных поликлиник Львова. Также жалуется на большое количество пациентов. "В основном, приходят пожилые люди, которые находятся в группе риска. С незначительными проблемами, которые вполне могли бы подождать. Многие - без направления от семейного врача. Некоторые пренебрегают масками. Неудивительно, ведь даже работница регистратуры игнорирует это правило.

В поликлинике уже есть несколько больных COVID-19 врачей, было немало пациентов с подозрением на это заболевание. Никому из нас даже не делали тесты. А количество пациентов в поликлинике такое же, как в докарантинный период. Порой складывается впечатление, что даже больше ".

По словам заместителя генерального директора по поликлинического отдела работы и экспертизы временной нетрудоспособности Львовской областной клинической больницы Игоря Закалюжного, есть больные, нуждающиеся в ургентной, то есть - неотложной медицинской помощи. Их врачи обязаны принимать вне очереди. Но существуют патологии, при которых с посещением поликлиники можно подождать.

"В любом случае, перед тем, как отправляться к профильному специалисту, пациент должен получить направление от семейного врача. Он должен определить, есть ли необходимость в медицинской помощи именно сейчас. Во время карантина лишний раз посещать поликлинику - опасно для здоровья пациента, ведь он подвергает себя риску", - объясняет Игорь Степанович.

Отмечает: если нет угрозы для жизни пациента или опасности ухудшения состояния здоровья, визит в поликлинику лучше отложить до лучших времен. То есть, в соответствии с общими требованиями, во время карантина посещение врача без крайней необходимости следует ограничивать. На территории медицинских учреждений нельзя допускать больших скоплений, чтобы пациенты могли придерживаться социальной дистанции. Именно поэтому в этом году отменили медосмотры для школьников и дошкольников. Согласно этим требованиям, нужно регулировать посещение пациентами профильных специалистов. Без направления семейного врача вас могут принять только гинеколог и психиатр.

"Пациентов записывают на прием с помощью электронной системы. Если человек нуждается в неотложной помощи - должен получить консультацию вне очереди. Если же визит пациента можно отнести к плановым - записывают в порядке очереди. То есть, в то время, когда есть окно", - говорит он.