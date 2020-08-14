Коронавирус: страна находится на грани "второй волны", - ОПУ

14 августа, 2020, 16:42

Антирекорд по количеству больных COVID-19 за сутки количество госпитализированных свидетельствуют о том, что Украина находится на грани второй волны коронавируса

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на традиционном селекторном совещании, передает Oфис президента.

"Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдение правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещение массовых мероприятий", - сказал президент , обращаясь к чиновникам и губернаторов.

Глава государства отметил, что 13 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1732 граждан. Такие цифры и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что страна находится на грани второй волны, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.

В Украине по состоянию на 14 августа лабораторно подтвердили 87872 случая COVID-19, из них за сутки - 1732.

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