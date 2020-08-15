Новый антирекорд Covid-19 в Украине -1847 новых зараженных

15 августа, 2020, 10:07

В течение пятницы, 14 августа 2020 года, на территории Украины официально зарегистрировано 1847 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом свидетельствуют открытые данные из системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, передает Еспресо.TV .

Всего с начала пандемии обнаружено - 89719 (+1 847).

Умерло - 2044 (+33).

Выздоровели - 47430 (+633).

Читайте также: Не болейте: карантин!

Активно болеет - 40245 (+1 181).

Подозрения - 146701 (+2 061).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb