Новый антирекорд Covid-19 в Украине -1847 новых зараженных
15 августа, 2020, 10:07
В течение пятницы, 14 августа 2020 года, на территории Украины официально зарегистрировано 1847 новых случаев заражения коронавирусом
Об этом свидетельствуют открытые данные из системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, передает Еспресо.TV .
Всего с начала пандемии обнаружено - 89719 (+1 847).
Умерло - 2044 (+33).
Выздоровели - 47430 (+633).
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Активно болеет - 40245 (+1 181).
Подозрения - 146701 (+2 061).
- Напомним, вчера, 14 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина находится на грани второй волны коронавируса.
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