"Жестоким репрессиям нет места в Европе": президент Еврокомиссии призвал власти Беларуси обеспечить точный подсчет голосов
10 августа, 2020, 16:02
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен осудила насилие над демонстрантами в Беларуси и призвала Минск обеспечить точный подсчет голосов на выборах
Об этом она написала в Твиттере.
"Запугиваниям и насильственным репрессиям против мирного протеста нет места в Европе. Фундаментальные права в Беларуси должны уважаться. Я призываю власти Беларуси убедиться в том, что голоса на вчерашних выборах подсчитаны и опубликованы достоверно", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Harassment & violent repression of peaceful protesters has no place in Europe.- Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 10, 2020
Fundamental rights in #Belarus must be respected.
I call on the Belarusian authorities to ensure that the votes in yesterday's election are counted & published accurately.
- Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрании президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победительницей выборов Светлану Тихановскую.
- Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты . Есть тяжело раненые и задержанные.
- Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
- По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко получил 80.23% голосов, а Светлана Тихановская - 9.9%. Другие кандидаты набрали менее 2% голосов.
- Первыми из иностранных лидеров Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси поздравили глава Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
- Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.
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