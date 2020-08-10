 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Жестоким репрессиям нет места в Европе": президент Еврокомиссии призвал власти Беларуси обеспечить точный подсчет голосов

"Жестоким репрессиям нет места в Европе": президент Еврокомиссии призвал власти Беларуси обеспечить точный подсчет голосов


фото: reuters
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен осудила насилие над демонстрантами в Беларуси и призвала Минск обеспечить точный подсчет голосов на выборах

Об этом она написала в Твиттере.

"Запугиваниям и насильственным репрессиям против мирного протеста нет места в Европе. Фундаментальные права в Беларуси должны уважаться. Я призываю власти Беларуси убедиться в том, что голоса на вчерашних выборах подсчитаны и опубликованы достоверно", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 августа, 2020 понедельник

больше новостей

10 августа, 2020 понедельник

9 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать