"Жестоким репрессиям нет места в Европе": президент Еврокомиссии призвал власти Беларуси обеспечить точный подсчет голосов

10 августа, 2020, 16:02

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен осудила насилие над демонстрантами в Беларуси и призвала Минск обеспечить точный подсчет голосов на выборах

Об этом она написала в Твиттере.

"Запугиваниям и насильственным репрессиям против мирного протеста нет места в Европе. Фундаментальные права в Беларуси должны уважаться. Я призываю власти Беларуси убедиться в том, что голоса на вчерашних выборах подсчитаны и опубликованы достоверно", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Harassment & violent repression of peaceful protesters has no place in Europe.



Fundamental rights in #Belarus must be respected.



I call on the Belarusian authorities to ensure that the votes in yesterday's election are counted & published accurately. - Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 10, 2020

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