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Espreso.tvОбществоПротесты в Минске: СМИ сообщают о 12 задержанных протестующих

Протесты в Минске: СМИ сообщают о 12 задержанных протестующих

В Минске во время протестов из-за результатов президентских выборов местный ОМОН задержал 12 активистов

Об этом сообщает Наша Нива.

Корреспондент стал свидетелем задержания семи граждан в Минске. Альфа работает здесь вместе с ОМОНом.

У людей проверяют свои вещи и мобильные телефоны. Некоторых задерживают. Известно еще о четырех задержанных.

"12 из них были задержаны перед нашими корреспондентами", - говорится в сообщении.

 

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