Протесты в Минске: СМИ сообщают о 12 задержанных протестующих

10 августа, 2020, 19:34

В Минске во время протестов из-за результатов президентских выборов местный ОМОН задержал 12 активистов

Об этом сообщает Наша Нива.

Корреспондент стал свидетелем задержания семи граждан в Минске. Альфа работает здесь вместе с ОМОНом.

У людей проверяют свои вещи и мобильные телефоны. Некоторых задерживают. Известно еще о четырех задержанных.

"12 из них были задержаны перед нашими корреспондентами", - говорится в сообщении.