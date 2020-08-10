Протесты в Минске: СМИ сообщают о 12 задержанных протестующих
10 августа, 2020, 19:34
В Минске во время протестов из-за результатов президентских выборов местный ОМОН задержал 12 активистов
Об этом сообщает Наша Нива.
Корреспондент стал свидетелем задержания семи граждан в Минске. Альфа работает здесь вместе с ОМОНом.
У людей проверяют свои вещи и мобильные телефоны. Некоторых задерживают. Известно еще о четырех задержанных.
"12 из них были задержаны перед нашими корреспондентами", - говорится в сообщении.
- Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрании президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победительницей выборов Светлану Тихановскую.
- Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Есть тяжело раненые и задержанные.
- По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко получил 80.23% голосов, а Светлана Тихановская - 9.9%. Другие кандидаты набрали менее 2% голосов.
- На Белорусском металлургическом заводе в городе Жлобин и на БелАЗе началась забастовка, власти задержали десятки рабочих.
- По сообщению белорусских СМИ, власти готовятся к новым протестам: убирают мусорные баки, скамейки и стягивают военную технику.
- СМИ сообщают о закрытии центральных станций метрополитена.
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