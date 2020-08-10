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Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: в Минске закрыли несколько станций метро, - СМИ

Протесты в Беларуси: в Минске закрыли несколько станций метро, - СМИ

В Минске - второй день протестов из-за результатов президентских выборов, СМИ сообщают о закрытии центральных станций метрополитена

Об этом сообщает Наша Нива.

"Центральные станции метро - Немига, Молодежная, Фрунзенская, Купаловская, Октябрьская площадь Ленина закрыты", - говорится в сообщении.

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