ЕС назвал "непропорциональным и неприемлемым" насилие против протестующих в Беларуси
Об этом говорится в совместном заявлении представителей Евросоюза, обнародованном на сайте Европейской службы внешних действий.
"Европейский Союз неоднократно высказывал свои ожидания относительно надлежащего проведения этих выборов. Ночь после выборов была полна непропорционального и неприемлемого насилия со стороны власти против мирных протестующих. Согласно сообщению, это повлекло гибель одного гражданина и ранение многих других. Мы осуждаем насилие и призываем к немедленному освобождению всех, кто были задержаны минувшей ночью. Власти Беларуси должны обеспечить уважение к фундаментальному праву на мирные собрания", - говорится в документе.
Как отмечают представители ЕС, после беспрецедентной мобилизации общественности, произошедшей в стране для обеспечения свободных выборов и демократии, народ Беларуси ожидает точного подсчета голосов.
"Только соблюдение прав человека, демократии, свободных и справедливых выборов гарантируют стабильность и суверенитет Беларуси. Мы будем продолжать внимательно следить за развитием событий, чтобы оценить, каким образом сформировать ответ со стороны ЕС и его взаимоотношения с Беларусью учитывая развивающуюся ситуацию" , - говорится в совместном заявлении Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля и еврокомиссара Оливера Варгеи.
- Напомним, вечером 9 августа, после того как государственный экзит-пол заявил о якобы переизбрании президента Лукашенко на шестой подряд срок непрерывного правления, в основных городах Беларуси начались массовые протесты с участием тех, кто считает победительницей выборов Светлану Тихановскую.
- Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. Есть тяжело раненые и задержанные.
- Президенты Литвы и Польши - Гитанас Науседа и Анджей Дуда - обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
- По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, Александр Лукашенко получил 80,23% голосов, а Светлана Тихановская - 9,9%. Другие кандидаты набрали менее 2% голосов.
- Первыми из иностранных лидеров Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси поздравили глава Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
- Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил насилие в отношении протестующих в Беларуси.
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