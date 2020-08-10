ЕС назвал "непропорциональным и неприемлемым" насилие против протестующих в Беларуси

10 августа, 2020, 15:39

Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель и еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи назвали "непропорциональным и неприемлемым" насилие, примененное против участников мирных протестов в ночь после выборов

Об этом говорится в совместном заявлении представителей Евросоюза, обнародованном на сайте Европейской службы внешних действий.

"Европейский Союз неоднократно высказывал свои ожидания относительно надлежащего проведения этих выборов. Ночь после выборов была полна непропорционального и неприемлемого насилия со стороны власти против мирных протестующих. Согласно сообщению, это повлекло гибель одного гражданина и ранение многих других. Мы осуждаем насилие и призываем к немедленному освобождению всех, кто были задержаны минувшей ночью. Власти Беларуси должны обеспечить уважение к фундаментальному праву на мирные собрания", - говорится в документе.

Как отмечают представители ЕС, после беспрецедентной мобилизации общественности, произошедшей в стране для обеспечения свободных выборов и демократии, народ Беларуси ожидает точного подсчета голосов.

"Только соблюдение прав человека, демократии, свободных и справедливых выборов гарантируют стабильность и суверенитет Беларуси. Мы будем продолжать внимательно следить за развитием событий, чтобы оценить, каким образом сформировать ответ со стороны ЕС и его взаимоотношения с Беларусью учитывая развивающуюся ситуацию" , - говорится в совместном заявлении Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля и еврокомиссара Оливера Варгеи.

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