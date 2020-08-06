"Вангеровцы" в Беларуси: Украина пока не получила согласие на экстрадицию боевиков, воевавших за оккупантов на Донбассе, - Кулеба

6 августа, 2020, 12:36

Украина не получала от Беларуси официального подтверждения о готовности выслать задержанных боевиков российской ПВК Вагнера, воевавших в ОРДЛО

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, сообщает Укринформ .

"Разговор между двумя президентами (Украина и Беларусь об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании Вагнера - ред.) была очень конструктивной. С обеих сторон даны соответствующие поручения правоохранительным органам. Но о том, что Беларусь уже официально согласилась передать этих лиц Украины, мы официальной коммуникации не получали ", - сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что "по состоянию на сейчас мы удивлены уровнем взаимодействия с белорусской стороной" по этому вопросу.

"Что будет дальше, мы увидим, я обещаю вас информировать об этом", - сказал Кулеба.