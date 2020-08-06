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Espreso.tvОбщество"Вангеровцы" в Беларуси: Украина пока не получила согласие на экстрадицию боевиков, воевавших за оккупантов на Донбассе, - Кулеба

"Вангеровцы" в Беларуси: Украина пока не получила согласие на экстрадицию боевиков, воевавших за оккупантов на Донбассе, - Кулеба

Украина не получала от Беларуси официального подтверждения о готовности выслать задержанных боевиков российской ПВК Вагнера, воевавших в ОРДЛО

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, сообщает Укринформ .

"Разговор между двумя президентами (Украина и Беларусь об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании Вагнера - ред.) была очень конструктивной. С обеих сторон даны соответствующие поручения правоохранительным органам. Но о том, что Беларусь уже официально согласилась передать этих лиц Украины, мы официальной коммуникации не получали ", - сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что "по состоянию на сейчас мы удивлены уровнем взаимодействия с белорусской стороной" по этому вопросу.

"Что будет дальше, мы увидим, я обещаю вас информировать об этом", - сказал Кулеба.

  • Журналист Дмитрий Гордон заявил , что президент Беларуси Александр Лукашенко, который дал ему интервью, якобы согласился передать Украине задержанных под Минском боевиков ПВК Вагнера.
  • Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщил, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , которые являются "боевиками неофициальной русской ППК" Вагнера ".
  • Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемников "Вагнера" - бывших боевиков "ДНР".
  • Против задержанных "вагнеривцив" возбудили дело за подготовку терактов .
  • По состоянию на 3 августа Генпрокуратура Беларуси не получала запросов из Офиса генпрокурора Украины о выдаче задержанных бойцов ППК "Вагнера".
  • 5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.
  • Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России для консультаций из-за задержания под Минском боевиков ППК "Вагнера"

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