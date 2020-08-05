Лукашенко сказал Гордону, что выдаст Украине "вагнеровцев"
Об этом Гордон сказал в интервью белорусской Радио Свобода.
"Он (Лукашенко, - ред.) сказал, что Зеленский просил его передать Украине тех, кто воевал на Донбассе против Украины, и украинцев в том списке (задержанных наемников, - ред.). Он сказал, что даст зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые по белорусским законам сделают все необходимое, чтобы передать преступников и России, и Украине", - сказал Гордон.
По его словам, именно во время записи интервью состоялся разговор Лукашенко с Зеленским, в котором тот попросил белорусского лидера передать Украине наемников ЧВК Вагнера, которые могли воевать на стороне боевиков на Донбассе.
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- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".
- Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиках "ДНР".
- Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов .
- По состоянию на 3 августа Генпрокуратура Беларуси не получала запросов из Офиса генпрокурора Украины о выдаче задержанных бойцов ЧВК "Вагнера".
- 5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.
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