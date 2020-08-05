Лукашенко сказал Гордону, что выдаст Украине "вагнеровцев"

5 августа, 2020, 22:28

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко, который дал ему интервью, якобы согласился передать Украине задержанных под Минском боевиков ЧВК Вагнера

Об этом Гордон сказал в интервью белорусской Радио Свобода.

"Он (Лукашенко, - ред.) сказал, что Зеленский просил его передать Украине тех, кто воевал на Донбассе против Украины, и украинцев в том списке (задержанных наемников, - ред.). Он сказал, что даст зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые по белорусским законам сделают все необходимое, чтобы передать преступников и России, и Украине", - сказал Гордон.

По его словам, именно во время записи интервью состоялся разговор Лукашенко с Зеленским, в котором тот попросил белорусского лидера передать Украине наемников ЧВК Вагнера, которые могли воевать на стороне боевиков на Донбассе.