"Вагнеровцы" в Беларуси: местная прокуратура не получила запрос о выдаче от Украины

3 августа, 2020, 14:23

По состоянию на 3 августа Генпрокуратура Беларуси не получала запросов из Офиса генпрокурора Украины о выдаче задержанных бойцов ЧВК "Вагнера"

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТСН.

"Когда ходатайство поступит, тогда можно будет вести о чем-то предметный разговор, пока ходатайства нет", - сказал представитель Генпрокуратуры.