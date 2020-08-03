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Espreso.tvОбщество"Вагнеровцы" в Беларуси: местная прокуратура не получила запрос о выдаче от Украины

"Вагнеровцы" в Беларуси: местная прокуратура не получила запрос о выдаче от Украины


фото: rfe
По состоянию на 3 августа Генпрокуратура Беларуси не получала запросов из Офиса генпрокурора Украины о выдаче задержанных бойцов ЧВК "Вагнера"

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТСН.

"Когда ходатайство поступит, тогда можно будет вести о чем-то предметный разговор, пока ходатайства нет", - сказал представитель Генпрокуратуры.

  • Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК" Вагнера ".
  • Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиках "ДНР".
  • Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов, они дают показания.
  • На территории Беларуси на свободе остаются еще около 200 российских боевиков ЧВК "Вагнера", их разыскивают . Кроме того, в Совбезе Беларуси сообщается об обучении под Псковом и Невелем новых групп боевиков.
  • Офис Генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами об аресте задержанных бойцов ЧВК "Вагнера".
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