"Вагнеровцы" в Беларуси: местная прокуратура не получила запрос о выдаче от Украины
3 августа, 2020, 14:23
По состоянию на 3 августа Генпрокуратура Беларуси не получала запросов из Офиса генпрокурора Украины о выдаче задержанных бойцов ЧВК "Вагнера"
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТСН.
"Когда ходатайство поступит, тогда можно будет вести о чем-то предметный разговор, пока ходатайства нет", - сказал представитель Генпрокуратуры.
- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК" Вагнера ".
- Представители белорусских СМИ выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемниках "Вагнера" - бывших боевиках "ДНР".
- Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов, они дают показания.
- На территории Беларуси на свободе остаются еще около 200 российских боевиков ЧВК "Вагнера", их разыскивают . Кроме того, в Совбезе Беларуси сообщается об обучении под Псковом и Невелем новых групп боевиков.
- Офис Генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами об аресте задержанных бойцов ЧВК "Вагнера".
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