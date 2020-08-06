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Espreso.tvОбществоГенпрокурор Беларуси сообщил Венедиктовой, что они ожидают запрос по "вагнеровцам"

Генпрокурор Беларуси сообщил Венедиктовой, что они ожидают запрос по "вагнеровцам"

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк сообщил, что после получения от Украины запросов об экстрадиции будут принимать решение о выдаче задержанных российских наемников частной военной компании "Вагнер"

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

В четверг, 6 августа, генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела телефонный разговор с генеральным прокурором Республики Беларусь Александром Конюком.

"Ирина Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге намерение Офиса генерального прокурора запросить выдачу 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Беларуси", - говорится в сообщении.

Генпрокурор отметила, что в настоящее время органом досудебного расследования готовятся ходатайства об их экстрадиции, после получения которых, Офис генпрокурора направит соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь.

В свою очередь Конюк сообщил, что решение о выдаче указанных лиц будет принято после получения запросов белорусской стороной.

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