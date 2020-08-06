Генпрокурор Беларуси сообщил Венедиктовой, что они ожидают запрос по "вагнеровцам"
Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.
В четверг, 6 августа, генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела телефонный разговор с генеральным прокурором Республики Беларусь Александром Конюком.
"Ирина Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге намерение Офиса генерального прокурора запросить выдачу 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Беларуси", - говорится в сообщении.
Генпрокурор отметила, что в настоящее время органом досудебного расследования готовятся ходатайства об их экстрадиции, после получения которых, Офис генпрокурора направит соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь.
В свою очередь Конюк сообщил, что решение о выдаче указанных лиц будет принято после получения запросов белорусской стороной.
- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК" Вагнера ".
- Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов.
- По состоянию на 3 августа Генпрокуратура Беларуси не получала запросов из Офиса генпрокурора Украины о выдаче задержанных бойцов ЧВК "Вагнера".
- 5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России для консультаций из-за задержания под Минском боевиков ЧВК "Вагнера".
- Впоследствии, в Офисе генерального прокурора заявили, что не получали от белорусских коллег приглашения на расследование по задержанию под Минском боевиков частной военной компании "Вагнера".
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