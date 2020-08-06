Генпрокурор Беларуси сообщил Венедиктовой, что они ожидают запрос по "вагнеровцам"

6 августа, 2020, 19:35

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк сообщил, что после получения от Украины запросов об экстрадиции будут принимать решение о выдаче задержанных российских наемников частной военной компании "Вагнер"

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

В четверг, 6 августа, генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела телефонный разговор с генеральным прокурором Республики Беларусь Александром Конюком.



"Ирина Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге намерение Офиса генерального прокурора запросить выдачу 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Беларуси", - говорится в сообщении.



Генпрокурор отметила, что в настоящее время органом досудебного расследования готовятся ходатайства об их экстрадиции, после получения которых, Офис генпрокурора направит соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь.



В свою очередь Конюк сообщил, что решение о выдаче указанных лиц будет принято после получения запросов белорусской стороной.

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