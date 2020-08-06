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Espreso.tvОбщество"Вагнеровцы" в Беларуси: в Офисе генпрокурора еще не получали приглашения из Минска

"Вагнеровцы" в Беларуси: в Офисе генпрокурора еще не получали приглашения из Минска


фото: rfe
В Офисе генерального прокурора заявили, что не получали от белорусских коллег приглашение на расследование по задержанию под Минском боевиков частной военной компании "Вагнера"

Об этом сообщили в пресс-служба Офиса генпрокурора изданию hromadske.

В офисе добавили, что решение, поедет ли генпрокурор Ирина Венедиктова в Беларусь для расследования, примут после приглашения.

  • Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК" Вагнера ".
  • 5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.
  • Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России для консультаций из-за задержания под Минском боевиков ЧВК "Вагнера"
  • Журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко, который дал ему интервью, якобы согласился передать Украине задержанных под Минском боевиков ЧВК Вагнера.

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