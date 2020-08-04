Захват банка в центре Киева: нападавшему сообщили о подозрении
4 августа, 2020, 10:24
Нападавшему, который угрожал взорвать отделение банка в Киеве, сообщили о подозрении
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Ему инкриминируют совершение теракта, то есть угрозу взрывом, которая создает опасность для жизни людей (ч. 1 ст. 258 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого. Соответствующее ходатайство направлено в Печерский районный суд Киева.
- Напомним, 3 августа в столице неизвестный захватил отделение банка .
- По информации заместителя главы МВД Геращенко, банк захватил гражданин Узбекистана .
- Человек, который в центре Киева захватил банк, угрожал взрывным устройством и требовал сделать заявление в СМИ.
- СМИ сообщают, что мужчина заявил, что у него бомба, и требовал 40 тыс. грн
- В Службе безопасности заявили, что в заложниках у мужчины, который захватил банк, один человек
- Наш канал вел прямую трасляцию событий.
- Спецраздел СБУ "Альфа" нейтрализовал и задержал мужчину , который захватил отделение банка.
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