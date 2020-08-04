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Espreso.tvОбществоЗахват банка в центре Киева: нападавшему сообщили о подозрении

Захват банка в центре Киева: нападавшему сообщили о подозрении


фото: reuters
Нападавшему, который угрожал взорвать отделение банка в Киеве, сообщили о подозрении

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Ему инкриминируют совершение теракта, то есть угрозу взрывом, которая создает опасность для жизни людей (ч. 1 ст. 258 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого. Соответствующее ходатайство направлено в Печерский районный суд Киева.

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