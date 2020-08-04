Захват банка в центре Киева: нападавшему сообщили о подозрении

4 августа, 2020, 10:24

Нападавшему, который угрожал взорвать отделение банка в Киеве, сообщили о подозрении

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Ему инкриминируют совершение теракта, то есть угрозу взрывом, которая создает опасность для жизни людей (ч. 1 ст. 258 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого. Соответствующее ходатайство направлено в Печерский районный суд Киева.