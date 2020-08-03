Геращенко назвал имя человека, захватившего банк в Киеве

3 августа, 2020, 13:56

По информации Геращенко банк захватил гражданин Узбекистана

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал в Facebook.

"По предварительной информации человеком, который угрожает террористическим актом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г.р.", - говорится в сообщении.

Обновлено: появилось фото человека из банка:

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