Захват банка в Киеве: нападающий требует возможность сделать заявление в СМИ, - Геращенко
3 августа, 2020, 14:23
Человек, который в центре Киева захватил банк, грозит взрывным устройством и требует сделать заявление в СМИ
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала ZIK.
"Он заявил, что бомба у него в рюкзаке. Сам привязал к ноге шнурок, который якобы называет взрывным устройством, ведущим к рюкзаку. Таким образом пытается угрожать и требует, чтобы на него вышли СМИ, чтобы он сделал заявление", - отметил Геращенко.
По его словам, полиция уже оцепила территорию банка. Предварительно полиция начала переговоры с требованием сдаться.
- 3 августа в столице неизвестный захватил отделение банка.
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По информации Геращенко банк захватил гражданин Узбекистана.
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