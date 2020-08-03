Захват банка в Киеве: нападающий требует возможность сделать заявление в СМИ, - Геращенко

3 августа, 2020, 14:23

Человек, который в центре Киева захватил банк, грозит взрывным устройством и требует сделать заявление в СМИ

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала ZIK.

"Он заявил, что бомба у него в рюкзаке. Сам привязал к ноге шнурок, который якобы называет взрывным устройством, ведущим к рюкзаку. Таким образом пытается угрожать и требует, чтобы на него вышли СМИ, чтобы он сделал заявление", - отметил Геращенко.

По его словам, полиция уже оцепила территорию банка. Предварительно полиция начала переговоры с требованием сдаться.

3 августа в столице неизвестный захватил отделение банка.

По информации Геращенко банк захватил гражданин Узбекистана.

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