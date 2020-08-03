Захват банка в Киеве: в заложниках один человек, - СБУ
3 августа, 2020, 14:45
В Службе безопасности заявили, что в заложниках у мужчины, захватившего банк - один человек
Об этом заявила пресс-служба ведомства.
Введен в действие план специальной операции СБУ "Бумеранг".
"В заложниках находится один человек, остальные - эвакуированы", - говорится в сообщении.
Преступник требует присутствия журналистов.
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"По предварительным данным, при себе имеет большую спортивную сумку и портфель, от сумки к ноге прикреплен провод", - заявили в ведомстве
Предварительно установлено, что злоумышленником является Каримов Сухроб Рахматович (Karimov Sukhrob), 25.03.1988 г.р., уроженец г. Самарканд, гражданин Узбекистана.
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